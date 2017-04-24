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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/04/50573.html

Спорт

Наталья Подольская завоевала в Краснодаре «серебро» и «бронзу»

Наталья Подольская завоевала в Краснодаре «серебро» и «бронзу»
Фото canoesport.ru На снимке: Наталья Подольская на третьей ступени подиума
На озере Старая Кубань в Краснодаре стартовал Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. За победу борются 278 спортсменов из 28 регионов страны. В составе сборной Архангельской области выступают Наталья Подольская, Алексей Тяпков и Илья Ситников.

Первыми в борьбу вступили мастер спорта международного класса Наталья Подольская и мастер спорта Алексей Тяпков. Она вышли на старт дистанции 200 метров в байдарках-одиночках. Успешно преодолев стадию предварительных и полуфинальных заездов, наши байдарочники вышли в финал.

Финальные заезды состоялись сегодня. По их итогам Наталья Подольская завоевала свою первую медаль в наступившем сезоне. Показав на финише время – 41.08 сек., архангелогородка стала обладателем бронзовой награды. Кубок же России в этой дисциплине достался Елене Анюшиной - представительнице Московской области и Республики Мордовия. Её результат – 40.12 сек. «Серебро» в активе Киры Степановой из Саратовской области и Приморского края – 40.90 сек.

К сожалению, Алексей Тяпков в решающем заезде занял только седьмое место – 36.01 сек. Победителем стал Олег Гусев с результатом 34.88 сек., представлявший Рязанскую и Ростовскую области. Что касается нашего третьего участника – Ильи Ситникова, он, увы, в финал байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров пробиться не смог.

Сегодня же прошли и заезды байдарок-двоек на дистанции 200 метров. Алексей Тяпков вышел на старт в дуэте с Михаилом Бартошевичем из Рязанской области, а Наталья Подольская села в одну байдарку со своей испытанной подругой по сборной России Верой Собетовой – представительницей Омской и Липецкой областей.

Не было сомнений, что звёздный дуэт в составе Подольской и Собетовой без проблем отберётся в финальный заезд. Так оно и произошло. В борьбе за Кубок России в финале борьба развернулась между тремя экипажами. В итоге первенствовала пара в составе Елены Анюшиной и Киры Степановой. Девушки показали время – 37.30 сек.

Серебряные медали завоевали Наталья Подольская и Вера Собетова – 37.72 сек. «Бронза» досталась Елене Тереховой из Московской области и москвичке Анастасии Невской – 38.20 сек. Завтра Наталья Подольская выступит в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. А сегодня в вечерней программе за выход в финал байдарок-двоек на дистанции 1000 метров поборется наш Илья Ситников. Его партнёром по экипажу будет Илья Пономарёв из Воронежской области.

Александр Галин, Сегодня 15:01

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