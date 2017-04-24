Майскую эстафету пробегут более двух тысяч архангелогородцев

6 мая в Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафета, посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году заявки на участие подали 210 команд. Среди них – 53 команды детских садов, 89 команд школ, 20 команд из числа учащихся учреждений среднего профессионального образования, 5 команд ВУЗов, 43 сборные команды. Итого в эстафете планируют принять участие 2045 человек, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Старт эстафеты будет на площади Профсоюзов. Далее спорсмены побегут по Набережной Северной Двины до улицы К. Маркса и обратно по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов.

Всего 11 этапов, общая протяженность трассы – 4566 м.

Расписание проведения эстафеты:

11.00 – старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций (по отдельному регламенту);

11.45 – церемония открытия эстафеты и награждение команд дошкольных организаций, площадь перед Дворцом спорта;

12.00 – старт первого забега: мужские команды;

12.25 – старт второго забега: женские команды;

12.50 – старт третьего забега: юноши школ;

13.15 – старт четвертого забега: девушки школ;

13.30 – площадь перед Дворцом спорта – культурная программа для участников и зрителей;

14.00 – 15.00 площадь перед Дворцом спорта – церемония награждения победителей и призеров эстафеты.