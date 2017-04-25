Болельщики «Водника» сыграют в хоккей с мячом Фото пресс-службы "Водника" 7 мая на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет традиционный IX турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков команды «Водник», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Архангельской области. Всего организаторам поступило одиннадцать заявок от любителей национальной игры. Согласно положению, спортколлективы были разделены на три группы. Их состав путем жребия определил нападающий желто-зеленых Александр Антонов. Группа «А»: «Протон», АО «Архангельскгеолдобыча», «Шторм», «Онега». Группа «Б»: «Любимый город», «Торнадо», «Арбат», «Лихо». Группа «В»: «Локомотив», «Молодежь29», «Варяг». После определения составов групп опять же по результатам жеребьевки за каждой из ледовых дружин были закреплены игроки команды суперлиги и ее молодежного состава: «Молодежь29» - Евгений Дергаев, «Торнадо» - Александр Антонов, «Любимый город» - Алексей Гладышев, «Шторм» - Иван Козлов, «Онега» - Данил Кузьмин, «Варяг» - Юрий Погребной, «Локомотив» - Павел Пожилов, «Протон» - Никита Шеховцов, АО «Архангельскгеолдобыча» - Виктор Фомичев, «Арбат» - Никита Мушенко, «Лихо» - Илья Насекин, - сообщает пресс-служба "Водника". Нашли ошибку? Выделите текст,

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