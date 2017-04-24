Гимнастку из Архангельска отметила главный тренер сборной России по художественной гимнастике

Впервые в истории архангельской гимнастики воспитанница центра развития спорта «Водник» Полина Фильченко была приглашена в Москву на просмотр талантливых перспективных спортсменок к главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.

На просмотр приехали более пятидесяти юных дарований со всех уголков России. Именитый тренер лично просматривала упражнение каждой спортсменки. Девочки выступали с предметами. Полина Фильченко представила упражнение с обручем, - сообщает пресс-служба центра развития спорта "Водник".

- Выступление нашей воспитанницы Ирина Александровна досмотрела до конца, отметила положительные моменты, высказала замечания и пожелания. В Архангельск мы вернулись вдохновленные, получили очень много полезных знаний, поэтому тренировочный процесс подготовки всех наших гимнасток мы перестраиваем, что, надеюсь, в будущем приведет к еще более впечатляющим результатам, - рассказала тренер регионального центра развития спорта «Водник» Анастасия Звездина.