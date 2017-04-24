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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/03/50551.html

Спорт

Хоккеисты архангельского «Помора» отправились в Сочи

Хоккеисты архангельского «Помора» отправились в Сочи
Фото Елены Муковозовой На снимке: Евгений Осовской ещё в форме "Титана"
Завтра в Сочи стартует финальный турнир VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). За награды соревнований будут бороться 156 ледовых дружин из 73-х субъектов РФ, включая 130 победителей региональных отборочных этапов.

Архангельскую область будут представлять победители регионального этапа НХЛ - «Помор» и «Ледокол» из столицы Поморья. Первыми в бой вступят хоккеисты «Помора», которые примут участие в играх самого престижного дивизиона – «Лиги чемпионов». Ледовая дружина Александра Антушева по жребию попала в 8-ю подгруппу группы Б. Архангелогородцы в ходе группового этапа встретятся с командами «Ариада» из Республики Марий Эл, «Карелия» из Петрозаводска и «Торнадо» из Казани.

Свой стартовый матч наши земляки проведут уже завтра, 4 мая, когда сыграют с «Ариадой». Этот поединок пройдёт в Ледовой арене «Айсберг» и начнётся в 17.45. А чуть раньше на лёд выйдут наши будущие соперники – «Торнадо» и «Карелия». Их матч стартует в 16.15.

В пятницу, 5 мая, хоккеистов «Помора» ждёт, пожалуй, самый сложный поединок в групповом турнире с казанским «Торнадо». Заключительная игра у них состоится 6 мая с «Карелией». Для того, чтобы продолжить борьбу за победу в НХЛ, нашим землякам необходимо занимать в своей подгруппе только первое место. Сделать это будет крайне непросто, тем более что не всех основных игроков удалось заявить на турнир.

Как бы то ни было, архангелогородцы намерены отдать все силы для достижения результата. Как заявил перед отъездом «Помора» в Сочи один из лидеров северян Андрей Щелоков, его товарищи по команде хотят вернуться домой с чувством выполненного долга, чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим преданным болельщикам.

Состав «Помора» в Сочи:

Вратари – Лев Филатов и Александр Скоморохов.

Полевые игроки – Леонид Тарасов, Александр Антонов, Григорий Козьмин, Илюс Султаншин, Олег Иванов, Андрей Щелоков, Евгений Осовской, Алексей Куликов, Леонид Семенский, Александр Харьков, Евгений Кобычев, Денис Сидорочкин, Дмитрий Фёдоров и Алексей Сайгин (капитан).

Тренер – Александр Антушев.

Стоит отметить, что помимо архангелогородцев в Сочи также выступят голкипер новодвинской «Двины» Александр Скоморохов и нападающий котласского «Фрегата» Евгений Осовской. Кстати, Евгений стал лучшим бомбардиром финального турнира III Всероссийского фестиваля любительского хоккея в 2014 году.

Тогда хоккеисты архангельского «Титана», в составе которого выступал Евгений Осовской, завоевали бронзовые медали в финале «Лиги чемпионов», которые по сей день являются единственными в истории выступлений хоккейных коллективов Архангельской области в НХЛ.

Форвард из Котласа забросил в ворота соперников 10 шайб и сделал 7 результативных передач, став не только лучшим голеадором по системе «гол+пас» своей команды, но и всего финального турнира. Будем верить, что и сейчас в Сочи точный прицел у Евгения Осовского и его коллег по атаке не собьётся.

Александр Галин, Вчера 16:00

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