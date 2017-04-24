Флорболисты «Помора» вышли в финал чемпионата России

В Нижнем Новгороде завершается финальный турнир чемпионата России по флорболу среди мужских команд. За награды боролись восемь команд, но сегодня их осталось только четыре: сборная Архангельской области «Помор», «Нижегородец», «Сибирь» и «Спартак».

В полуфинальных матчах сошлись наши земляки из «Помора» и столичные спартаковцы, а также «Сибирь» из Омской области и хозяева турнира из «Нижегородца». В первой паре преимущество флорболистов «Помора» было ощутимым. Вчера они разгромили красно-белых со счётом 11:1, а сегодня сделали результат уже в первом периоде, выиграв его – 6:1.

После этого игра успокоилась, и северяне позволили соперникам продемонстрировать свои возможности. Тем не менее, и второй полуфинальный поединок принёс успех «Помору» - 11:7, который по сумме двух игр получил заветную путёвку в финал.

Второе полуфинальное противостояние получилось значительно более упорным. Два матча между собой провели представители известных флорбольных школ – нижегородской и омской. В первом матче «Нижегородец» сумел сломить сопротивление оппонентов из «Сибири» - 4:2. Сегодня игра выдалась ещё более сложной для хозяев. Они вели в счёте – 3:1, 4:2, но всякий раз омичи находили в себе силы уравнять шансы команд.

При счёте 4:4 на последней минуте встречи они даже сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком, но цифры на табло так и остались прежними. По сумме двух игр «Нижегородец» завоевал вторую путёвку в финал, где завтра в 18.30 в сражении за золотые медали чемпионов России сойдётся с нашими земляками из «Помора».

А в 9.30 пройдёт матч за «бронзу» между неудачниками полуфиналов – московским «Спартаком» и омской «Сибирью». Также определились команды, занявшие места с 5 по 8-е. В игре за 5-6-е место спортсмены питерского коллектива «СПб Юнайтед» взял верх над «Ветеранами» из Нового Уренгоя – 6:5, а флорболисты «Гриззли» из Санкт-Петербурга в игре за 7-8-е места одолели столичный «Фили» - 4:3.