Юные поморские лучники выявили самых метких

В столице Поморья прошло открытое первенство Архангельска по стрельбе из лука среди юношей и девушек 2000 г.р. и младше. За победу в дисциплине «Классический лук – 12 метров (30+30 выстрелов) боролись 27 спортсменов из областного центра и Северодвинска.

Город корабелов представляли 17 участников, а Архангельск – 10. Соревнования проходили в спортзале МБОУ СОШ №8. По итогам первенства хозяева и гости из Северодвинска поделили награды поровну. В активе тех и других оказалось по три медали разного достоинства.

У девушек победу праздновала Софья Волкова из столицы Поморья. Её результат – 495 очков. Серебряную награду добыла северодвинка Ксения Иванова – 485. «Бронза» в активе архангелогородки Софии Микуровой – 471 очко.

Среди юношей не было равных спортсмену из Северодвинска Илье Минину – 486 очков. На втором месте в итоговом протоколе расположился архангелогородец Никита Валиуллин – 476. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель города корабелов Артём Сиряк – 436 очков. По итогам соревнований в Архангельске десяти юным лучникам будет присвоен первый юношеский разряд.