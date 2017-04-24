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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/05/02/50522.html

Спорт

Наталья Подольская открывает сезон в Краснодаре

Наталья Подольская открывает сезон в Краснодаре
Фото vk.com/canoesport На снимке: Наталья Подольская на озере Старая Кубань
На озере Старая Кубань в Краснодаре стартует Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. За победу будут бороться 278 спортсменов из 28 регионов страны. Самому юному участнику всего 15 лет, а самому возрастному – 45. Сборная Архангельской области будет представлена тремя байдарочниками.

Уже завтра в предварительных заездах выступят Наталья Подольская, Алексей Тяпков и Илья Ситников. Наталья и Алексей поборются за выход в полуфинал байдарок-одиночек на дистанции 200 метров, а Илья постарается выйти в эту же стадию соревнований в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров.

Стоит отметить, что для лидера поморских байдарочников Натальи Подольской Кубок России станет первым официальным соревнованием в сезоне. Именно поэтому она выступит в большинстве видов программы. Соревнования пройдут в течение пяти дней и завершатся 7 мая. Всего будет разыграно 28 комплектов наград.

По итогам выступления байдарочников и каноистов будет сформирована сборная России, которая примет участие во втором и третьем этапах Кубка мира. Они пройдут с 26 по 28 мая в венгерском Сегеде и со 2 по 4 июня в сербском Белграде соответственно. На первом этапе в португальском Монтемор-у-Вельо с 12 по 14 мая россияне представлены не будут.

Александр Галин, Сегодня 12:58

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