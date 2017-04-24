Флорболисты «Помора» вышли в полуфинал чемпионата России

В Нижнем Новгороде проходит финальный турнир чемпионата России по флорболу среди мужских команд. За награды борются восемь флорбольных дружин, хотя первоначально в стадии плей-офф должны были выступить десять коллективов. К сожалению, по разным причинам отказались приехать в город на Волге «Олимп» из подмосковного Фрязино и наши земляки из САФУ.

Таким образом, наш регион представляет только сборная Архангельской области «Помор». Помимо наших флорболистов медали чемпионата оспаривают «Гриззли» и «СПб Юнайтед» из Санкт-Петербурга, «Сибирь» из Омской области, «Ветераны» из Нового Уренгоя, столичные «Фили» и «Спартак», а также местный «Нижегородец», который в этом году стал обладателем Кубка России.

Стоит отметить, что спортсмены «Спартака» и «Нижегородца» ещё до начала этого турнира напрямую вышли в полуфинальную стадию. Остальные шесть команд были разбиты на две группы. Группу «А» составили наш «Помор», «Гриззли» и «Ветераны». В группе «Б» сражались «Сибирь», «Фили» и «СПб Юнайтед».

По итогам группового этапа в четвертьфинал вышли «Помор», «Ветераны», «Сибирь» и «СПб Юнайтед». Наши ребята в первом матче разгромили соперников из «Гриззли» - 16:0, а вот во второй игре несколько неожиданно встретили упорное сопротивление со стороны «Ветеранов» из Нового Уренгоя. Основное и дополнительное время этого напряжённого поединка завершилось вничью – 5:5.

В серии буллитов дело дошло до восьмого штрафного броска, когда удача улыбнулась флорболистам «Помора». Одержав нелёгкую победу – 6:5, они заняли первое место в своей группе и вышли в четвертьфинал, где встретились с ещё одним питерским коллективом «СПб Юнайтед».

В этой встрече сборная Архангельской области вновь показала свой потенциал и не оставила шансов команде с берегов Невы – 14:1. В другом четвертьфинале сошлись спортсмены «Сибири» и «Ветеранов». В отличие от наших земляков флорболисты из Омской области уверенно разобрались с представителями Нового Уренгоя – 8:3 и также пробились в полуфинал.

После этого стали известны полуфинальные пары, которые разыграют две путёвки в финал. Между собой встретятся «Помор» и «Спартак», а также «Нижегородец» и «Сибирь». Важно отметить, что команды в своих полуфиналах проведут по два матча. Они состоятся 2 и 3 мая. Победители в этом противостоянии 4 мая в финальном поединке поборются за звание чемпиона России. Неудачники же сыграют во встрече за «бронзу».

Помимо этого 2 мая перед полуфиналами в игре за 5-6-е места сойдутся флорболисты «СПб Юнайтед» и «Ветеранов», а в матче за 7-8-е места встретятся спортсмены «Фили» и «Гриззли».