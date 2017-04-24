Стрелки Поморья завоевали семь медалей на чемпионате России

В Краснодаре завершились командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия.

Сборная Архангельской области заняла первое место в общекомандном зачёте чемпионата.

Наш регион представляли заслуженные мастера спорта Леонид Екимов, Сергей Круглов, Константин Приходченко, мастера спорта международного класса Дарья Вдовина, Станислав Кузнецов и Алена Суслонова, мастера спорта Алексей Гнидченко, Мария Пономарева, Михаил Исаков, Савелий Тряпицын и Вероника Павлова. Руководил сборной заслуженный тренер по пулевой стрельбе Александр Поздеев.

По итогам соревнований в копилке наших спортсменов – три золотых и четыре бронзовых медали, - сообщает агенство по спорту АО.

—Мы гордимся своими чемпионами, которые прославляют наш регион яркими спортивными достижениями. В сложной и напряжённой борьбе наши стрелки под руководством выдающегося тренера Александра Поздеева обошли соперников и во второй раз доказали свое лидерство, – отметил директор регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Вячеслав Паникар.