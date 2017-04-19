Сборная Поморья по пулевой стрельбе – сильнейшая в России

В Краснодаре завершились командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. В заключительный соревновательный день спортсмены Архангельской области вновь доказали, что в стране им сейчас равных нет.

Они завоевали ещё три золотых награды. Чемпионом России стала женская сборная Поморья в составе Дарьи Вдовиной, Марии Пономарёвой и Вероники Поповой. Нашим девушкам не было равных в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лёжа» на дистанции 50 метров. Победный результат северянок – 1854.6 очка.

Второе «золото» на счету наших пистолетчиков. Леонид Екимов, Михаил Исаков и Алексей Гнидченко первенствовали в стрельбе из крупнокалиберного пистолета-револьвера с дистанции 25 метров по неподвижной и появляющейся мишени. Сборная Архангельской области выбила 1704 очка, опередив на один балл команду Санкт-Петербурга.

В зачёт Всероссийских соревнований в этой дисциплине награда высшей пробы досталась заслуженному мастеру спорта Леониду Екимову. Он стал обладателем золотой медали с результатом 585 очков. Алексей Гнидченко остановился в шаге от подиума, заняв четвёртое место – 577 баллов.

Победу в общекомандном зачёте заслуженно праздновала сборная Архангельской области, которая в Краснодаре была впереди планеты всей. Почётный трофей за этот успех был вручён наставнику наших стрелков заслуженному тренеру России Александру Поздееву.