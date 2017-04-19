В Архангельске завершилось первенство региона по теннису

- Для некоторых детей это были первые серьезные соревнования в их жизни. Самому юному теннисисту Ненашеву Александру только в этом году исполнилось шесть лет, однако это не помешало ему показать хорошую игру и попасть в призеры среди мальчиков до 9 лет. В целом, на кортах было очень жарко от накала борьбы и захватывающих матчей, ведь здесь выступали все сильнейшие юные спортсмены Поморья, которые и составляют костяк сборной области по теннису, - отметил председатель федерации тенниса Архангельской области Игорь Свиридов.
Победителями и призерами соревнований стали представители Архангельска и Северодвинска, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".