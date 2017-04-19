Новости дня

Первого мая в Архангельске будет ограничено движение транспорта

Северодвинские подростки устраивают бои без правил

В этом году на ЕГЭ пакеты с заданиями распечатают прямо на глазах ребят

В Вельске сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста

Мобильная версия 16+

Четверг, 27 апреля, 14:41

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/27/50440.html

Спорт

Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада

Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада
Фото www.mronw.ru
Утвержден состав участников первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона МРО «Северо-Запад» сезона 2017 года. В турнире примут участие всего пять команд, в том числе представители Архангельской области – «Звёздочка» из Северодвинска и «Химик» из Коряжмы.

Их соперниками станут футболисты «Звезды» из Санкт-Петербурга, мурманского «Севера» и «Электрона» из Великого Новгорода. Никогда ещё за долгие годы в самом престижном футбольном турнире Северо-Запада не выступало столь мало команд. Для сравнения, в прошлом году за медали в первенстве сражались девять коллективов.

В этом году в списке команд-участниц отсутствуют по разным причинам «Луки-Энергия» из Великих Лук, «Тосно-м» из Тосно Ленинградской области, питерские «Динамо-м» и «Юниор», а также «Фосфорит» из Кингисеппа. Впрочем, коллектив из Великих Лук в следующем сезоне будет задействован во втором дивизионе ПФЛ и своё выступление в любительском футболе завершил недавно завоеванием Кубка Северо-Запада.

Предстоящий турнир из-за малого количества участников будет проведён в четыре круга и, по всей видимости, со спаренными матчами в гостях и дома. Основным фаворитом соревнований уже по традиции является изрядно помолодевшая, но состоящая из воспитанников лучших футбольных школ Санкт-Петербурга «Звезда».

Остальные команды поборются за «серебро» и «бронзу». В этом противостоянии шансы «Звёздочки» и «Химика» видятся вполне приличными. Ведь «Север», занявший в прошлом сезоне предпоследнее восьмое место, будет выступать практически тем же составом, что и год назад, а «Электрон» только начал формирование команды.

Напомним, что сильнейшим футбольным коллективом Северо-Запада 2016 года стала «Звезда». «Химик» финишировал на пятом месте, а бывший «Беломорец» (нынешняя «Звёздочка») расположился в турнирной таблице по соседству с коряжемцами – на шестой позиции. Предстоящее XXII первенство МРО «Северо-Запад» стартует 20 мая.

Александр Галин, Сегодня 09:25

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Северодвинские подростки устраивают бои без правилСегодня 13:12

В этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдёт 20 колоннСегодня 11:26

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади ЛенинаСегодня 10:45
2 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Мария ШтабороваСегодня 09:20
1 комментарий

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»Вчера 11:45
4 комментария

Спорт

В Архангельске завершилось первенство региона по теннису Сегодня 12:03

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренцииСегодня 08:33

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»Вчера 11:45
4 комментария

В столице Поморья проходит городской этап Президентских спортивных игрВчера 09:06

Флорболисты Архангельска, Новодвинска и Вельска – победители «Серебряной клюшки»Позавчера 20:08

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Первого мая в Архангельске будет ограничено движение транспорта

В этом году на ЕГЭ пакеты с заданиями распечатают прямо на глазах ребят

Архангельские юнгаши напишут письма победы юнгам военных лет

В этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдёт 20 колонн

80 лучших людей Архангельской области: Мария Штаборова

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии

"Ростелеком" в Архангельской области поддержал чемпионат по компьютерному многоборью

За I квартал 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 713,9 тыс. м³

Конкурс "40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска" расширен новыми проектами

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина

Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

Северодвинские подростки устраивают бои без правил

В Вельске сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста

Житель Вилегодского района получил домашний арест за убийство жены

В Вельске произошло убийство на почве ревности

В Котласе задержан мужчина, незаконно торговавший государственными наградами

В Архангельске завершилось первенство региона по теннису

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»

В столице Поморья проходит городской этап Президентских спортивных игр

В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»

В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"

«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru