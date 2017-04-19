Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада

Утвержден состав участников первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона МРО «Северо-Запад» сезона 2017 года. В турнире примут участие всего пять команд, в том числе представители Архангельской области – «Звёздочка» из Северодвинска и «Химик» из Коряжмы.

Их соперниками станут футболисты «Звезды» из Санкт-Петербурга, мурманского «Севера» и «Электрона» из Великого Новгорода. Никогда ещё за долгие годы в самом престижном футбольном турнире Северо-Запада не выступало столь мало команд. Для сравнения, в прошлом году за медали в первенстве сражались девять коллективов.

В этом году в списке команд-участниц отсутствуют по разным причинам «Луки-Энергия» из Великих Лук, «Тосно-м» из Тосно Ленинградской области, питерские «Динамо-м» и «Юниор», а также «Фосфорит» из Кингисеппа. Впрочем, коллектив из Великих Лук в следующем сезоне будет задействован во втором дивизионе ПФЛ и своё выступление в любительском футболе завершил недавно завоеванием Кубка Северо-Запада.

Предстоящий турнир из-за малого количества участников будет проведён в четыре круга и, по всей видимости, со спаренными матчами в гостях и дома. Основным фаворитом соревнований уже по традиции является изрядно помолодевшая, но состоящая из воспитанников лучших футбольных школ Санкт-Петербурга «Звезда».

Остальные команды поборются за «серебро» и «бронзу». В этом противостоянии шансы «Звёздочки» и «Химика» видятся вполне приличными. Ведь «Север», занявший в прошлом сезоне предпоследнее восьмое место, будет выступать практически тем же составом, что и год назад, а «Электрон» только начал формирование команды.

Напомним, что сильнейшим футбольным коллективом Северо-Запада 2016 года стала «Звезда». «Химик» финишировал на пятом месте, а бывший «Беломорец» (нынешняя «Звёздочка») расположился в турнирной таблице по соседству с коряжемцами – на шестой позиции. Предстоящее XXII первенство МРО «Северо-Запад» стартует 20 мая.