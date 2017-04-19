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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/27/50438.html

Спорт

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции
Фото vk.com/killerok600 На снимке: Новодвинец Станислав Кузнецов
В Краснодаре сегодня завершаются командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Накануне спортсмены Архангельской области вновь доказали, что в командном чемпионате страны им нет равных.

За один соревновательный день они вчера завоевали сразу три золотые и одну бронзовую медали. Первыми отличились Станислав Кузнецов, Сергей Круглов и Константин Приходченко, ставшие чемпионами России в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на дистанции 50 метров. Сборная Поморья показала результат 3507 очков и 3600. «Серебро» у стрелков Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯМАО) – 3484 балла, а «бронза» в активе команды Москвы – 3480.

Победителем Всероссийских соревнований в этой дисциплине стал Денис Соколов из ЯМАО, выбивший 1176 очков из 1200 возможных в квалификации и 462.8 – в финале. Серебряную награду добыл Сергей Каменский из Алтайского края – 1168 и 459.2, а бронзовая медаль досталась нашему земляку из Новодвинска Станиславу Кузнецову – 1176 и 449.1 соответственно.

Затем наступил черёд отличиться нашим пистолетчикам. В стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров сборная Архангельской области в составе Леонида Екимова, Михаила Исакова и Алексея Гнидченко показала результат 1690 очков и завоевала золотые медали чемпионов России. Далее в итоговом протоколе расположились два призёра – команды Санкт-Петербурга – 1666 и Самарской области – 1661 очко.

Ещё одна награда высшей пробы в этой же стрелковой дисциплине в рамках Всероссийских соревнований на счету лидера северян Леонида Екимова. Он выбил 573 очка и занял первое место. На подиуме также расположились Денис Кулаков – 571 очко и Сергей Пыжьянов из Брянска – 569.

Александр Галин, Сегодня 08:33

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