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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/26/50421.html

Спорт

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»
Фото sibselmash.nsk.ru
Вчера вечером в Москве произошло событие, которого так долго ждали все любители русского хоккея не только Архангельска, но и Поморья. Контракт сроком на два года с ХК «Водник» подписал один из самых известных в стране хоккейных специалистов Сергей Лихачёв.

Как известно, Сергей Евгеньевич уже имеет опыт работы в Архангельске. В частности, в сезоне 2004-2005 гг. он был тренером «Водника», а после того, как все основные игроки клуба отбыли в Москву, он возглавил команду в нелёгком для неё сезоне 2005-2006 гг. Под его руководством «Водник» тогда стал финалистом Кубка европейских чемпионов, уступив лишь в упорной борьбе «Эдсбюну».

Из того чемпионского состава в наследство Сергею Лихачёву достались только четверо хоккеистов: Эдуард Трифонов, Игорь Коняхин, Евгений Хвалько и Виталий Клюшанов. Тем не менее, сделав ставку на воспитанников «Водника» и молодых игроков, с которыми Лихачёв всегда умел работать, он вывел команду в первую восьмёрку из 22-х клубов. Кстати, средний возраст хоккеистов того «Водника» составлял всего 23 года.

К сожалению, в 2006-м году Сергей Лихачёв уехал в Красногорск, и вот возвращение на круги своя, теперь уже на два года. По телефону новый наставник «Водника» сообщил, что сейчас надо срочно доукомплектовать состав. По крайней мере, необходимы ещё два грамотных хоккеиста в середину поля и линию атаки.

А вообще, по его словам, очень жаль, что процесс подготовки и подписания контракта затянулся. Необходимо было сделать это, как минимум, месяц назад. В этом случае, как заявил Сергей Евгеньевич, в «Воднике» могли бы остаться те, кто его уже покинул. Да и рынок свободных и мастеровитых игроков в стране практически уже опустел.

Так что, работы предстоит достаточно много, и о задачах перед командой на следующий сезон речь в данный момент даже не идёт. Что ж, главное дело сделано. У «Водника» наконец-то появился настоящий профессиональный наставник, который действительно хочет работать в Архангельске, а этого он никогда не скрывал.

Александр Галин, Сегодня 11:45

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Комментарии
Гленн, сегодня 12:18

На самом деле, Архангельск ждал возвращения Володи Янко - единственного кудесника-тренера в непопулярном хоккее с мячом

Егор, сегодня 15:44

Членну Откуда такая информация у тебя? Настоящий болела не желает Хохла в Водник.

vlad1950, сегодня 15:58

сени малины потрясите свой ларечный олигархат иначе кто -же в город доски трески и тоски поедет
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