В столице Поморья проходит городской этап Президентских спортивных игр

В программе соревнований – шашки, настольный теннис, баскетбол, легкая атлетика. В этом году заявки на участие в них подали команды девяти школ города.

Сегодня ребята попробовали свои силы в плавании.

На водные дорожки бассейна САФУ вышли семь команд из 8 мальчиков и девочек. Ребята состязались в так называемой встречной эстафете. В итоговом протоколе команда 10-й школы расположилась на 3 месте. А лучшее время в заплывах показали ребята из 3-й гимназии.

Второй результат у ребят из 17-й школы. Кстати, именно она – фаворит муниципального этапа Президентских игр, который проводит департамент образования Администрации Архангельска.

3 мая пройдет финал городских соревнований. Соперниками ребят из школы № 17 станут оппоненты из 10-й и 93-й школы, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.