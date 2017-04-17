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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/25/50412.html

Спорт

Флорболисты Архангельска, Новодвинска и Вельска – победители «Серебряной клюшки»

Флорболисты Архангельска, Новодвинска и Вельска – победители «Серебряной клюшки»
Фото vk.com/hokkeyvelsk
В Вельске прошёл открытый региональный турнир по флорболу «Серебряная клюшка» на призы МО «Вельское». За награды боролись команды мальчиков 2006-2007 г.р., девушек 2001-2003 г.р. и мужчин.

У девушек победу оспаривали только два коллектива – местная «Заря» и архангельская «Искра». В четырёх матчах между собой успех всякий раз праздновали флорболистки «Искры» - 3:0, 6:3, 3:1 и 5:1. Они и стали победительницами турнира.

Лауреатами соревнований стали: вратарь – Мария Ершова, нападающий – Юлиана Шутова (обе – «Заря»), защитник – Анастасия Удалова, бомбардир – Татьяна Козлова и тренер – Дмитрий Жданов (все – «Искра»).

У мальчиков на площадку вышли сразу семь команд, разбитых на две группы.

В группу «А» попали архангельские «Кобра» и «Ремикс», а также новодвинская «Двина». В группе «Б» между собой сыграли «Искра» и ИДЮЦ из столицы Поморья, «Темп» из Холмогор и хозяева турнира из «Зари».

По итогам группового этапа в группе «А» первенствовала новодвинская «Двина», дважды переигравшая с одинаковым счётом «Кобру» и «Ремикс» - 4:1. Вторыми оказались ребята из «Ремикса», взявший верх над соперниками из «Кобры» - 7:1.

В группе «Б» не было равных хозяевам соревнований из «Зари». Они по очереди обыграли «Темп» - 8:0, «Искру» - 5:1 и ИДЮЦ – 8:3. За вельчанами в таблице расположились «Искра» - 6, «Темп» - 3 и ИДЮЦ – 0 очков.

В полуфинальных поединках «Двина» разгромила «Искру» - 8:1, а «Заря» уступила «Ремиксу» - 1:3. В финале сошлись спортсмены из Новодвинска и Архангельска. Матч прошёл под диктовку флорболистов «Двины», которые не оставили соперникам из «Ремикса» ни единого шанса – 9:1. «Бронзу» завоевали вельчане, переигравшие оппонентов из «Искры» - 3:1.

Места с 5 по 7-е в итоговой турнирной таблице заняли «Кобра», «Темп» и ИДЮЦ. Лучшими в своих амплуа были признаны: вратарь – Семён Житов («Искра»), защитник – Данил Антонов («Ремикс»), нападающий – Андрей Долженков («Заря»), бомбардир – Артём Кузьминов и тренер Сергей Талдонов (оба – «Двина»).

Наконец, в турнире мужчин приняли участие шесть флорбольных дружин. Они также по жребию были поделены на две группы. В группе «А» встретились вельская «Заря», «Темп» из Холмогор и шенкурский «Факел». В группу «Б» вошли «Ремикс» из областного центра, архангельская «Высшая лига» и вторая команда хозяев «Заря-2».

В группе «А» первыми стали спортсмены «Зари», одержавшие победы над «Темпом» - 4:3 и «Факелом» - 9:2. Вторыми финишировали флорболисты из Холмогор, взявшие верх над соперниками из Шенкурска – 10:6. В группе «Б» противостояние всех трёх команд получилось очень упорным. В итоге на первой позиции оказались спортсмены «Ремикса», которые обыграли «Зарю-2» - 4:2 и разошлись миром с «Высшей лигой» - 5:5. В свою очередь вельчане с минимальным преимуществом одолели своих визави из «Высшей лиги» - 3:2.

В полуфиналах «Заря» одержала уверенную победу над своей второй командой «Заря-2» - 10:2, а «Темп» сломил сопротивление флорболистов «Ремикса» - 3:2. В финальном матче хозяева турнира из «Зари» были значительно сильнее соперников из «Темпа» - 7:1, а в игре за третье место победный почин своих земляков подхватила «Заря-2», обыгравшая «Ремикс» - 2:1. Пятыми и шестыми оказались «Высшая лига» и «Факел».

Лучшими игроками в мужском турнире стали: вратарь – Сергей Яворский («Темп»), защитник – Илья Нийтоя («Ремикс»), нападающий – Дмитрий Михайлов («Заря-2»), бомбардир – Александр Шарапов и тренер – Александр Лопатин (оба – «Заря»).

 

Александр Галин

Вчера 20:08

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