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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/25/50396.html

Спорт

Пистолетчики Поморья добыли в Краснодаре ещё две «бронзы»

Пистолетчики Поморья добыли в Краснодаре ещё две «бронзы»
Фото rsport.ru На снимке: Леонид Екимов
В Краснодаре продолжаются командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Ещё две медали завоевали стрелки Архангельской области, на сей раз бронзовые.

В третий соревновательный день мужчины боролись за награды в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Выступая в рамках чемпионата России, сборная Поморья в составе Леонида Екимова, Михаила Исакова и Алексея Гнидченко стала обладателем «бронзы» с результатом 1627 очков из 1800.

Наши земляки уступили серебряным призёрам из команды Санкт-Петербурга всего одно очко - 1628. А чемпионами страны с большим отрывом стали спортсмены Москвы – 1647 очков.

В личном первенстве бронзовую медаль Всероссийских соревнований добыл заслуженный мастер спорта Леонид Екимов. В квалификации он выбил 550 очков из 600 возможных, а в финале показал результат 211.5 очка. Победителем в этой дисциплине стал Денис Кулаков из Челябинска – 550 очков в квалификации и 235.5 в финале. «Серебро» в активе Владимира Гончарова из Санкт-Петербурга – 557 и 233.4 соответственно.

В шаге от подиума остановились наши спортсмены Дарья Вдовина и Сергей Круглов, выступая в смешанной команде в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В матче за третье место наш дуэт в упорной борьбе уступил первой сборной Удмуртии, за которую выступали Наталья Братчикова и Андрей Коньков, со счётом 4:5.

В финале же сборная Оренбургской и Самарской областей в составе Татьяны Харьковой и Евгения Ищенко взяла верх над командой Ярославской и Свердловской областей – 5:2. Соревнования в Краснодаре завершатся 27 апреля.

Александр Галин, Сегодня 10:17

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