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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/24/50390.html

Спорт

В Архангельске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета

В Архангельске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Это любимое спортсменами и болельщиками мероприятие открывает сезон соревнований по бегу и служит подготовкой к масштабной Майской эстафете.

Парад открытия эстафеты состоялся в 11.00 на площади Терехина. 

Первыми по традиции бежали команды детских садов. Забеги школьников младшего и старшего возраста продолжили эстафету. Затем проверили свои силы команды трудовых коллективов.

В 13.00 в КЦ «Соломбала-Арт» чествовали победителей. 

Самыми быстрыми из дошколят стали мальчики детского сада № 183 и девочки детского сада № 140. В общекомандном зачете победил садик № 140.

Победители у школьников определялись в двух возрастных группах среди представителей команд Октябрьского и Соломбальского округов. 

У «октябрят» в соревнованиях среди девочек 2002 г.р и младше лучшей стала команда гимназии № 3, среди мальчиков – школы № 1, а у соломбальцев быстрее всех пробежали девочки из школы № 59 и мальчики школы № 51. 

В старшей группе школьников (1998 – 2001 г.р.) у «октябрят» победили команды девушек гимназии № 6 и юношей школы № 45. У соломбальцев лучшие результаты показали девушки школы № 51 и юноши школы № 59.

В отдельной номинации состязались команды средних учебных заведений. Здесь победу одержали девушки Архангельского аграрного техникума и юноши Северного техникума транспорта и технологий из Соломбалы, а также юноши Архангельского морского института им. В. И. Воронина из Октябрьского округа.

За первое место среди трудовых коллективов боролись исключительно мужчины и лучшими стали спортсмены команды «Уютный дом», сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Вчера 16:22

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