Новости дня

В Архангельске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета

Спасенный в Котласском районе лебедь выпущен на свободу

В Архангельской области началась атака клещей

Кубок Юрия Медуницына вновь остался у архангельских команд

Мобильная версия 16+

Понедельник, 24 апреля, 21:20

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/24/50387.html

Спорт

Кубок Юрия Медуницына вновь остался у архангельских команд

Кубок Юрия Медуницына вновь остался у архангельских команд
Фото vk.com/volley29 На снимке: Волейболистки ДЮСШ-99 празднуют победу
На двух площадках архангельской ДЮСШ-1 прошёл традиционный XV открытый городской турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти Юрия Медуницына. В этом году в Архангельск приехали гости из Ухты, Мурманска, Дубны, Сыктывкара, Петрозаводска и даже Норвегии.

В мужском турнире за почётный трофей боролись десять волейбольных дружин, а в женском – девять. По жребию все команды были разбиты на группы. У девушек в группу «А» попали «NEXT» из Ухты, сборная Мурманска, архангельская «Арктика-САФУ» и АЦБК из Новодвинска.

В группе «Б» между собой сражались хозяйки турнира из команд ДЮСШ-99, ДЮСШ-01, «Каравеллы», «Олимпики», а также волейболистки «СВК Тромсё» из Норвегии. В соревнованиях мужчин группу «А» составили архангельские «Галактика» и «Каравелла», северодвинский «Строитель», «Ника» из подмосковной Дубны и «СВК Тромсё».

В группе «Б» сыграли «Динамо» и «Гидросервис» из столицы Поморья, объединённый коллектив из Новодвинска и Архангельска АЦБК-САФУ, Сыктывкарский государственный университет (СГУ) и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).

По итогам группового этапа в женском турнире в группе «А» первенствовали волейболистки команды «NEXT» из Ухты, набравшие 7 очков. В первую тройку также вошли «Арктика-САФУ» - 6 и сборная Мурманска – 4 очка.

В группе «Б» первое место у хозяек соревнований – ДЮСШ-99 – 11 баллов. Они опередили землячек из «Олимпики» - 9 и «Каравеллы» - 6 очков. В соревнованиях мужчин группу «А» выиграли спортсмены «Галактики» - 12 очков. Первое трио также составили подмосковная «Ника» - 8 и «Каравелла» - 6 очков.

Наконец, в группе «Б» вне конкуренции был лидер чемпионата Архангельской области «Гидросервис» - 12 баллов. За ним расположились «Динамо» - 9 и АЦБК-САФУ – 3 очка. В ходе дальнейших игр, которые в большинстве своём проходили в упорной борьбе, до финальных поединков добрались по одному коллективу из Архангельска и по одной команде гостей.

В мужских полуфиналах волейболисты «Галактики» переиграли «Динамо» - 2:0 (25:20, 25:23), а «Ника» из Дубны одолела «Гидросервис» - 2:1 (16:25, 25:19, 15:13). В финале сошлись спортсмены «Галактики» и «Ники». В первой партии преимущество подопечных Александра Малышева было подавляющим – 25:11.

А вот вторая и решающая партия досталась архангелогородцам ценой больших усилий - 25:23. В итоге, победа «Галактики» - 2:0, которая стала победителем турнира. В матче за «бронзу» волейболисты «Гидросервиса» взяли верх над «Динамо» - 2:1.

У девушек в финал вышли архангельская ДЮСШ-99 и «NEXT» из Ухты. Обе команды в полуфиналах обыграли своих соперниц из «Арктики-САФУ» и «Олимпики» соответственно. В главном поединке турнира прошлогодние победительницы из ДЮСШ-99 в нелёгкой борьбе сумели сломить сопротивление коллектива из Республики Коми – 2:0 (25:22, 25:20). В игре за «бронзу» волейболистки «Арктики-САФУ» переиграли своих визави из «Олимпики» - 2:0.

По традиции организаторы турнира памяти Юрия Медуницына назвали лучших игроков. Ими стали:

лучшие нападающие - Наталья Смишко («NEXT») и Егор Курешов («Галактика»);
лучшие связующие - Анна Степанова (ДЮСШ-99) и Андрей Есипов («Галактика»);
лучшие разносторонние - Анна Коновалова («NEXT») и Евгений Денисов («Ника»);
лучшие блокирующие - Арина Низовая («Арктика-САФУ») и Игорь Широкий («Галактика»).

Специальные призы получили: 

«Лучший игрок защиты» - Лилия Прокшина (ДЮСШ-99) и Иван Ракутин («Гидросервис»)
«Большие надежды» - Елизавета Лудкова (ДЮСШ-99) и Никита Пихтулов («Каравелла»)
«Самый результативный игрок» - Татьяна Ефремова («Олимпика»)
«За честную игру» (fair play) - команда «NEXT»

Переходящий кубок имени Юрия Медуницина «За командный дух и волю к победе» вручён волейболистам «Ника» из подмосковной Дубны.

Александр Галин

Сегодня 16:05

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафетаСегодня 12:43
2 комментария

Ледоход движется по Северной Двине к Холмогорскому районуСегодня 08:48
1 комментарий

Стрелки Поморья выиграли чемпионат РоссииВчера 12:13

80 лучших людей Архангельской области: Питирим ЛьвовВчера 10:03
6 комментариев

В Архангельске назвали лучшие книги Поморья 2016 годаПозавчера 11:22

Спорт

В Архангельске прошла традиционная легкоатлетическая эстафетаСегодня 16:22

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафетаСегодня 12:43
2 комментария

«Звёздочка» завершила турнир в Великом Новгороде на победной нотеСегодня 11:56

Стрелки Архангельской области завоевали в Краснодаре «золото» и «бронзу»Сегодня 08:33

«Звёздочка» не смогла превзойти в мастерстве соседей из ЗаполярьяВчера 15:32

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Спасенный в Котласском районе лебедь выпущен на свободу

В Архангельске тренируется российская сборная WorldSkills

В Архангельске лучших юных актеров наградили билетами в театр

В Архангельске открылся музей истории САФУ

Ледоход движется по Северной Двине к Холмогорскому району

Конкурс "40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска" расширен новыми проектами

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям

Новая застройка набережной в Архангельске поддержана на федеральном уровне

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

В Архангельской области началась атака клещей

Житель Холмогорского района оклеветал своего знакомого

На Морском вокзале произошёл пожар в отделе промышленных товаров

В Архангельске неизвестные сожгли "подснежник"

В Плесецком районе сотрудник колонии брал взятки с осужденных

В Архангельске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафета

«Звёздочка» завершила турнир в Великом Новгороде на победной ноте

Стрелки Архангельской области завоевали в Краснодаре «золото» и «бронзу»

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска

22 апреля в библиотеках Приморского района пройдет «Библионочь»

Пинежское землячество подарит книги Федора Абрамова школьным библиотекам

В Архангельске пройдёт хореографический конкурс «Хрустальная туфелька»

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru