Кубок Юрия Медуницына вновь остался у архангельских команд

На двух площадках архангельской ДЮСШ-1 прошёл традиционный XV открытый городской турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти Юрия Медуницына. В этом году в Архангельск приехали гости из Ухты, Мурманска, Дубны, Сыктывкара, Петрозаводска и даже Норвегии.

В мужском турнире за почётный трофей боролись десять волейбольных дружин, а в женском – девять. По жребию все команды были разбиты на группы. У девушек в группу «А» попали «NEXT» из Ухты, сборная Мурманска, архангельская «Арктика-САФУ» и АЦБК из Новодвинска.

В группе «Б» между собой сражались хозяйки турнира из команд ДЮСШ-99, ДЮСШ-01, «Каравеллы», «Олимпики», а также волейболистки «СВК Тромсё» из Норвегии. В соревнованиях мужчин группу «А» составили архангельские «Галактика» и «Каравелла», северодвинский «Строитель», «Ника» из подмосковной Дубны и «СВК Тромсё».

В группе «Б» сыграли «Динамо» и «Гидросервис» из столицы Поморья, объединённый коллектив из Новодвинска и Архангельска АЦБК-САФУ, Сыктывкарский государственный университет (СГУ) и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).

По итогам группового этапа в женском турнире в группе «А» первенствовали волейболистки команды «NEXT» из Ухты, набравшие 7 очков. В первую тройку также вошли «Арктика-САФУ» - 6 и сборная Мурманска – 4 очка.

В группе «Б» первое место у хозяек соревнований – ДЮСШ-99 – 11 баллов. Они опередили землячек из «Олимпики» - 9 и «Каравеллы» - 6 очков. В соревнованиях мужчин группу «А» выиграли спортсмены «Галактики» - 12 очков. Первое трио также составили подмосковная «Ника» - 8 и «Каравелла» - 6 очков.

Наконец, в группе «Б» вне конкуренции был лидер чемпионата Архангельской области «Гидросервис» - 12 баллов. За ним расположились «Динамо» - 9 и АЦБК-САФУ – 3 очка. В ходе дальнейших игр, которые в большинстве своём проходили в упорной борьбе, до финальных поединков добрались по одному коллективу из Архангельска и по одной команде гостей.

В мужских полуфиналах волейболисты «Галактики» переиграли «Динамо» - 2:0 (25:20, 25:23), а «Ника» из Дубны одолела «Гидросервис» - 2:1 (16:25, 25:19, 15:13). В финале сошлись спортсмены «Галактики» и «Ники». В первой партии преимущество подопечных Александра Малышева было подавляющим – 25:11.

А вот вторая и решающая партия досталась архангелогородцам ценой больших усилий - 25:23. В итоге, победа «Галактики» - 2:0, которая стала победителем турнира. В матче за «бронзу» волейболисты «Гидросервиса» взяли верх над «Динамо» - 2:1.

У девушек в финал вышли архангельская ДЮСШ-99 и «NEXT» из Ухты. Обе команды в полуфиналах обыграли своих соперниц из «Арктики-САФУ» и «Олимпики» соответственно. В главном поединке турнира прошлогодние победительницы из ДЮСШ-99 в нелёгкой борьбе сумели сломить сопротивление коллектива из Республики Коми – 2:0 (25:22, 25:20). В игре за «бронзу» волейболистки «Арктики-САФУ» переиграли своих визави из «Олимпики» - 2:0.

По традиции организаторы турнира памяти Юрия Медуницына назвали лучших игроков. Ими стали:

лучшие нападающие - Наталья Смишко («NEXT») и Егор Курешов («Галактика»);

лучшие связующие - Анна Степанова (ДЮСШ-99) и Андрей Есипов («Галактика»);

лучшие разносторонние - Анна Коновалова («NEXT») и Евгений Денисов («Ника»);

лучшие блокирующие - Арина Низовая («Арктика-САФУ») и Игорь Широкий («Галактика»).

Специальные призы получили:

«Лучший игрок защиты» - Лилия Прокшина (ДЮСШ-99) и Иван Ракутин («Гидросервис»)

«Большие надежды» - Елизавета Лудкова (ДЮСШ-99) и Никита Пихтулов («Каравелла»)

«Самый результативный игрок» - Татьяна Ефремова («Олимпика»)

«За честную игру» (fair play) - команда «NEXT»

Переходящий кубок имени Юрия Медуницина «За командный дух и волю к победе» вручён волейболистам «Ника» из подмосковной Дубны.

Александр Галин