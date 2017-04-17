В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафета

В Архангельске 6 мая стартует традиционная Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Старт Майской эстафеты будет дан с площади Профсоюзов по набережной Северной Двины до ул. К. Маркса и обратно по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов.

Всего 11 этапов, общая протяженность трассы – 4566 м.

Расписание проведения эстафеты:

11.00 – старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций (по отдельному регламенту);

11.45 – церемония открытия эстафеты и награждение команд дошкольных организаций, площадь перед Дворцом спорта;

12.00 – старт первого забега: мужские команды;

12.25 – старт второго забега: женские команды;

12.50 – старт третьего забега: юноши школ;

13.15 – старт четвертого забега: девушки школ;

13.30 - площадь перед Дворцом спорта - культурная программа для участников и зрителей;

14.00 – 15.00 площадь перед Дворцом спорта – церемония награждения победителей и призеров эстафеты.

Заявки на участие подаются представителями команд 2 мая (вторник) 2017 года с 14 до 15 часов в холле конференц-зала Администрации МО «Город Архангельск» (площадь Ленина, 5).