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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/24/50381.html

Спорт

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафета

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафета
В Архангельске 6 мая стартует традиционная Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Старт Майской эстафеты будет дан с площади Профсоюзов по набережной Северной Двины до ул. К. Маркса и обратно по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов.
Всего 11 этапов, общая протяженность трассы  – 4566 м.

Расписание проведения эстафеты:

11.00 – старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций (по отдельному регламенту);
11.45 – церемония открытия эстафеты и награждение команд дошкольных организаций, площадь перед Дворцом спорта;
12.00 – старт первого забега: мужские команды;
12.25 – старт второго забега: женские команды;
12.50 – старт третьего забега: юноши школ;
13.15 – старт четвертого забега: девушки школ;
13.30 - площадь перед Дворцом спорта - культурная программа для участников и зрителей;
14.00 – 15.00 площадь перед Дворцом спорта – церемония награждения победителей и призеров эстафеты.

Заявки на участие подаются представителями команд 2 мая (вторник) 2017 года с 14 до 15 часов в холле конференц-зала Администрации  МО «Город Архангельск» (площадь Ленина, 5).

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Комментарии
vlad1950, сегодня 15:49

отличная советска традиция
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