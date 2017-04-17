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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/24/50379.html

Спорт

«Звёздочка» завершила турнир в Великом Новгороде на победной ноте

«Звёздочка» завершила турнир в Великом Новгороде на победной ноте
Фото mronw.ru На снимке: Тренер "Звёздочки" Юрий Ильин весь в игре
В Великом Новгороде вчера прошли заключительные матчи XII Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу. Северодвинская «Звёздочка» встречалась с чемпионом Новгородской области ФК «Новгородский район».

Обе команды в своих группах замкнули турнирную таблицу и в очном противостоянии оспаривали места с 7 по 8-е. Соперники решили сыграть в открытый футбол на радость местным болельщикам. Уже на 8-й минуте Мирослав Баженов вывел хозяев вперёд – 1:0. Вскоре Роман Торопов уравнял шансы команд – 1:1, но тот же Баженов вновь установил минимальное преимущество новгородцев – 2:1.

Концовка первого тайма прошла под диктовку подопечных Юрия Ильина, что вылилось в два гола. Их авторами стали Александр Арсентьев и Георгий Березов. На перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу футболистов из города корабелов. Вторая половина встречи проходила, словно, на качелях и доставила немало волнений наставникам «Звёздочки» и «Новгородского района».

Шансы забить были у обоих коллективов. Ближе к концу матча хозяева явно «подсели» физически, чем и воспользовались наши земляки. Максим Филанович и Павел Терехов, забив ещё два мяча в ворота новгородцев, подвели окончательный итог этому поединку – 5:2. Таким образом, «Звёздочка» завершила турнир на победной ноте и сразу после игры отправилась домой. Впереди разбор полётов и подготовка к новому футбольному сезону.

А что же другие команды? В матче за 5-6-е места питерская «Максима» одолела «Кандалакшу» - 1:0, а «бронза» предсказуемо досталась «Звезде» из Санкт-Петербурга, которая уверенно взяла верх над «Штормом» из Калининграда – 3:1.

В решающем поединке за Кубок Северо-Запада сошлись «Луки-Энергия» из Великих Лук и «ЛАЗ» из Луги. Интересно, что футболисты «ЛАЗа» оказались в финале лишь благодаря регламенту. В группе «А» они имели абсолютно одинаковые показатели с питерской «Звездой» - по 7 набранных очков и разницу мячей – 7:1. В дело вступил регламент соревнований, который в подобной ситуации отдал предпочтение «ЛАЗу», имевшему меньше жёлтых карточек.

Финал прошёл в довольно равной борьбе, когда оба соперника не рисковали, понимая значимость любой ошибки. Чем ближе был конец встречи, тем отчётливей возникала мысль, что матч идёт до одного гола. На счастье великолучан этот решающий мяч забили они. Победу, а вместе с ней и кубок своей команде принёс на 88-й минуте Сергей Киселёв – 1:0.

После завершения турнира его организаторы назвали лучших игроков. Ими стали: вратарь - Вадим Чевычелов («Шторм»), защитник - Денис Матьола («Кандалакша»), полузащитник - Хамзат Газгириев («Максима»), нападающий - Дмитрий Прошин («Луки-Энергия»), бомбардир - Ян Юрьев («Звезда», 6 мячей) и игрок - Евгений Левандовский («ЛАЗ»).

Александр Галин, Сегодня 11:56

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