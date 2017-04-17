Стрелки Архангельской области завоевали в Краснодаре «золото» и «бронзу»

В Краснодаре проходят командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Стрелки Поморья успешно начали своё выступление, завоевав золотые медали чемпионата страны в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лёжа» на дистанции 50 метров.

Во второй соревновательный день наши спортсмены добавили в командную копилку ещё две награды – золотую и бронзовую. Обладателем медали высшей пробы чемпионата России стала мужская сборная пистолетчиков. В стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров Леонид Екимов, Михаил Исаков и Алексей Гнидченко выбили в квалификации 1686 очков из 1800, заняв первое место.

Обладателем «серебра» стала команда Краснодарского края – 1674 очка, а «бронза» досталась сборной Самарской области – 1673. Во Всероссийских соревнованиях в личном первенстве Леонид Екимов показал абсолютно лучший результат в квалификации – 584 балла. Однако в финале новодвинец сделал только 15 попаданий и занял в итоге пятое место. Победителем в этой дисциплине стал Александр Алифиренко из Майкопа – 29 попаданий.

Ещё одну награду в Краснодаре завоевали наши девушки. Сборная Поморья в составе Дарьи Вдовиной, Марии Пономарёвой и Вероники Павловой стала бронзовым призёром чемпионата России в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на дистанции 50 метров. Результат нашего трио – 1719 очков из 1800. Золотые медали достались спортсменкам Республики Удмуртия – 1738, а «серебро» у команды Московской области – 1722. Соревнования в Краснодаре завершатся 27 апреля.