«Звёздочка» не смогла превзойти в мастерстве соседей из Заполярья

В Великом Новгороде вчера прошли матчи заключительного третьего тура XII Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу. Северодвинская «Звёздочка» встречалась с чемпионом Мурманской области ФК «Кандалакша».

Обе команды до очного противостояния потерпели по два поражения. Северодвинцы уступили «ЛАЗу» из Луги – 1:2 и питерской «Звезде» - 0:4. Футболисты из Кандалакшы в свою очередь испытали горечь неудачи в матчах с теми же «Звездой» - 1:3 и «ЛАЗом» - 0:5. Игра между соперниками должна была дать ответ на вопрос: кто на следующий день сыграет в поединке за 5-6-е места, а кто – за 7-8-е.

Футболисты начали матч без раскачки, и уже на 45-й секунде встречи Денис Володин удачно реализовал подачу от углового флага и вывел «Кандалакшу» вперёд – 1:0. Надо отметить, что северодвинцы не пали духом и продолжали искать пути к воротам клуба из Заполярья. На 34-й минуте Георгий Березов получил выверенную передачу с фланга и в одно касание отправил мяч в ворота чемпиона Мурманской области – 1:1.

Казалось, после этого команды доиграют до перерыва и будут решать проблемы уже во второй половине матча. К сожалению, наши земляки совсем немного не дотерпели, пропустив под занавес первого тайма совсем необязательный гол. Его автором стал Алексей Усачев – 2:1.

Вторая 45-минутка в очередной раз обнажила проблемы в оборонительных порядках «Звёздочки». На 66-й минуте Дмитрий Николаев забил третий мяч, который, как, оказалось, стал последним в этом поединке. Впрочем, счёт мог быть и крупнее, но буквально через пару минут Эдгар Енин не смог реализовать пенальти. Его удар с 11-метровой отметки уверенно отразил голкипер «Звёздочки» Сергей Плахтий. Кстати, на этом турнире он дважды выигрывал дуэль у соперников, пробивавших с «точки».

Причины неутешительного для северодвинцев итога матча – 1:3 назвал рулевой «Звёздочки» Юрий Ильин:

- Мы сегодня впервые на этих соревнованиях решили сыграть первым номером. Не за горами очередное первенство МРО «Северо-Запад», и надо попробовать все варианты. Сегодня, к сожалению, игра у нас не получилась. Соперники здорово действовали на контратаках и наказывали нас за ошибки в обороне. Конечно, сказалось отсутствие на поле нашего капитана, опытного Андрея Будеева, который должен был раньше времени отправиться домой. Что ж, учтём ошибки и в заключительный день постараемся порадовать наших болельщиков.

В остальных матчах третьего тура зафиксированы следующие результаты: «Максима» - «Шторм» - 1:2, «Звезда» - «ЛАЗ» - 0:0, «Новгородский район» - «Луки-Энергия» - 1:6. В заключительный день турнира пройдут стыковые матчи: за 7-8-е места – «Звёздочка» - «Новгородский район», за 5-6-е - «Максима» - «Кандалакша», за 3-4-е - «Звезда» - «Шторм» и 1-2-е – «ЛАЗ» - «Луки-Энергия».