Стрелки Поморья выиграли чемпионат России Фото shooting-russia.ru В Краснодаре стартовали командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Блестяще в первый соревновательный день выступила мужская сборная Архангельской области. В стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лёжа» на дистанции 50 метров золотые медали чемпионов страны завоевали Сергей Круглов, Станислав Кузнецов и Константин Приходченко. Победный результат наших земляков – 1861.2 очка. Серебряные награды достались стрелкам Ямало-Ненецкого автономного округа – 1859.8 очка. «Бронза» в активе сборной Самарской области – 1857.0 балла. В личном зачёте никто из наших спортсменов в тройку призёров, к сожалению, не попал. Первенствовал здесь Александр Соколов из Иркутской области. Соревнования в Краснодаре завершатся 27 апреля. Нашли ошибку? Выделите текст,

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