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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/23/50362.html

Спорт

Хоккеисты «Беломорца» выступили в Вологодской области

Хоккеисты «Беломорца» выступили в Вологодской области
Фото svoyregion.tv На снимке: На снимке: Василий Глебов - лучший нападающий турнира
В Шексне прошёл открытый Кубок Вологодской области по хоккею среди команд ветеранов «Золотая Лига 50+». За победу в Ледовой арене «Лидер» боролись шесть хоккейных дружин из Вологды, Череповца, Бабаево, Рыбинска и Северодвинска.

Город корабелов представляли хоккеисты ягринского «Беломорца». К участию в розыгрыше Кубка 2017 года были допущены ветераны хоккея 1967 г.р. и старше (50+). Исключение было сделано для вратарей, чья возрастная категория составляла 1970 г.р. и старше.

На первом этапе турнира команды сыграли в своих группах. В группу «А» вошли ХК «Вологда 50+», ХК «Северсталь-ветераны» из Череповца и ХК «Русич» из Бабаево Вологодской области. В группе «Б» сошлись череповецкий ХК «Север», северодвинский ХК «Беломорец» и ХК «Полёт» из Рыбинска Ярославской области.

В группе «А» уверенно выступили ветераны «Северстали», переигравшие вологжан – 5:2 и «Русич» - 12:4. В свою очередь хоккеисты из Вологды также взяли верх над коллективом из Бабаево – 9:2 и заняли второе место.

В группе «Б» ситуация сложилась запутанной. Все команды по разу выиграли и проиграли, набрав в итоге по 3 очка. «Север» одолел «Беломорец» - 1:0, но уступил рыбинскому «Полёту» - 1:2. Северодвинцы же одержали самую крупную победу в группе над соперниками из Рыбинска – 4:0. По разнице заброшенных и пропущенных шайб первенствовали ветераны «Беломорца». Вторыми стали череповчане.

Накануне полуфиналов фаворитами назывались «Северсталь-ветераны» и «Беломорец». Увы, но дальнейшие события посрамили любителей прогнозов. Обе ледовые дружины, являвшиеся главными претендентами на почётный трофей, уступили в своих полуфинальных поединках.

Интересно, что оба матча за выход в финал завершились с одинаковым счётом 4:4, а в серии буллитов «Север» и «Вологда 50+» были точнее своих визави из «Северстали» и «Беломорца» - 5:4. В игре за 5-6-е места «Полёт» был сильнее «Русича» - 6:3.

В утешительной встрече за «бронзу» ветераны «Северстали» сумели переиграть хоккеистов из Северодвинска – 5:3. Финальный поединок принёс успех вологжанам, которые одержали победу над череповецким «Севером» - 4:2 и стали обладателями Кубка Вологодской области.

По итогам турнира организаторы назвали лучших игроков. Ими стали: вратарь – Виктор Гуричев («Север»), защитник – Валерий Соколов («Вологда 50+»), нападающий – Василий Глебов («Беломорец») и бомбардир – Николай Середкин «Северсталь-ветераны», 14 очков по системе «гол+пас»).

Александр Галин, Сегодня 10:08

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