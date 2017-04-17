В Вельске стартовал турнир по флорболу «Серебряная клюшка»

Розыгрыш открытого регионального турнира по флорболу «Серебряная клюшка» на призы МО «Вельское» начался сегодня в Вельске. За награды будут бороться команды мальчиков 2006-2007 г.р., девушек 2001-2003 г.р. и мужчин.

У девушек за победу сразятся только два коллектива – местная «Заря» и архангельская «Искра». Они проведут между собой четыре поединка – два сегодня и два завтра. А вот у мальчиков на площадку выйдут сразу семь команд, разбитых на две группы.

В группу «А» попали архангельские «Кобра» и «Ремикс», а также новодвинская «Двина». В группе «Б» между собой сыграют «Искра» и ИДЮЦ из столицы Поморья, «Темп» из Холмогор и хозяева турнира из «Зари». Сегодня пройдут матчи группового этапа, а завтра состоятся игры за 5-7-е места, полуфиналы, поединок за «бронзу» и финал.

Шесть мужских флорбольных дружин начнут борьбу в субботу, 22 апреля. Они также по жребию были поделены на две группы. В группе «А» встретятся вельская «Заря», архангельская «Высшая лига» и шенкурский «Барс». В группу «Б» вошли «Ремикс» из областного центра, «Темп» из Холмогор и вторая команда хозяев «Заря-2».

Завтра флорболисты проведут матчи в своих группах, а в воскресенье, 23 апреля, состоятся полуфиналы, матчи за 5-6-е, 3-4-е места и финал. Напомним, что первый турнир «Серебряная клюшка» прошёл в Вельске 11 лет назад в 2006-м году. Тогда за победу спорили спортсмены 1991-1992 г.р. из шести команд. Победу праздновала архангельская «Искра», а призёрами стали вельская «Заря» и холмогорский «Темп».

Александр Галин