В «звёздном» дерби победили более именитые футболисты Санкт-Петербурга

В Великом Новгороде вчера прошли матчи второго тура XII Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу. Северодвинская «Звёздочка» встречалась с одним из фаворитов турнира – победителем первенства и обладателем Кубка Северо-Запада питерской «Звездой».

За несколько дней до противостояния команд из Санкт-Петербурга и города корабелов питерские болельщики окрестили предстоящий матч как «звёздное» дерби. Ведь встречались в нём «Звезда» и «Звёздочка» - команды со своими амбициями и задачами в данных соревнованиях. Исходя из названия футбольной дружины с берегов Невы, она должна была быть более яркой и мощной по игре, что подтвердилось, но только во втором тайме.

В первой половине игры обе команды действовали весьма осторожно, создавая минимум моментов у чужих ворот. Тем не менее, пару возможностей «Звезда» всё же имела. Можно вспомнить выход Николая Шикова один на один с голкипером северодвинцев Сергеем Плахтием, спасшим «Звёздочку» от верного гола, и неточный удар Никиты Копейкина из убойной позиции.

В конце тайма питерские футболисты подали четыре подряд угловых, которые, впрочем, ни к чему не привели. В перерыве команды произвели по две замены и со свежими силами бросились в бой. Первыми могли отличиться северяне, но мяч после удара одного их игроков «Звёздочки» самую малость разминулся со штангой.

А затем случился трагический во всех смыслах эпизод у ворот северодвинцев, после которого они так и не смогли оправиться. Что же произошло? На 56-й минуте матча Артём Дейнеко был сбит в углу штрафной площади «Звёздочки». Бесспорный пенальти, который вызвался пробить 20-летний Ян Юрьев, дважды отличившийся в предыдущем поединке с «Кандалакшей».

Последовал удар, но Сергей Плахтий отбил мяч в сторону от собственных ворот. На добивание бросился неудачник Юрьев, которого догонял защитник северодвинцев. Произошло столкновение, в результате которого игрок «Звезды» оказался на газоне. Главный арбитр встречи, 21-летний Станислав Попков из Петрозаводска расценил этот эпизод в пользу фаворита матча, назначив второй подряд 11-метровый.

На сей раз к мячу подошёл самый опытный на тот момент в составе «Звезды» 29-летний Николай Шиков. А дальше сама футбольная фортуна повернулась лицом к питерской команде. Последовал удар, после которого мяч угодил сначала в одну штангу, затем в другую, после чего предательски закатился в ворота «Звёздочки». Эта спортивная драма просто подкосила коллектив из города корабелов.

Как образно заметил один из болельщиков Санкт-Петербурга, «Звёздочка» совсем погасла. Вскоре после этого эпизода последовали две грубые ошибки в обороне северодвинцев, которыми грамотно воспользовались Константин Гелиев и Ян Юрьев. Оба реализовали выходы на рандеву с голкипером «Звёздочки». А уже в добавленное арбитром время на 92-й минуте матча свой второй мяч в этот день оформил Ян Юрьев, ставший после этого единоличным лидером в списке бомбардиров. Теперь на его счету четыре гола в двух играх.

Таким образом, «Звезда» одержала уверенную победу – 4:0 и 22 апреля будет бороться за первое место в группе «А» с «ЛАЗом». Футболисты из Луги вчера несколько неожиданно разгромили ФК «Кандалакша» - 5:0. Наши земляки в матче с командой из Заполярья поспорят за третье место в группе.

После поединка со «Звездой» наставник северодвинцев Юрий Ильин был предельно откровенен:

- Исход матча был во многом предопределён двумя пенальти, назначенными в наши ворота. Если первый был бесспорный, то второй вызвал большие сомнения. В целом, молодые игроки «Звезды» показали вполне грамотный футбол и выиграли по делу. Однако мы явно не заслужили таких цифр на табло. Считаю, что наше поражение должно было быть с разницей в один-два мяча и не более. Доволен нашими новичками, которые провели всего второй матч в новой команде. Будем бороться дальше.

Остаётся назвать результаты игр в группе «Б»: «Максима» - «Луки-Энергия» - 1:1, «Шторм» - «Новгородский район» - 2:1. Турнирное положение команд:

группа «А» - «Звезда» и «ЛАЗ» - по 6 очков, «Звёздочка» - 0 и «Кандалакша» - 0 очков; группа «Б» - «Максима» - 4, «Луки-Энергия» - 4, «Шторм» - 3 и «Новгородский район» - 0 очков.

Сегодня на турнире свободный от игр день. Завтра в заключительном третьем туре между собой встретятся: «Звезда» - «ЛАЗ», «Звёздочка» - «Кандалакша», «Максима» - «Шторм» и «Новгородский район» - «Луки-Энергия».