Хоккеист «Водника» Александр Антонов провел мастер-класс для детей

Вместе с Александром Антоновым занятие проводили детский тренер Иван Домбровский и экс-игрок «Водника» Алексей Голдин.

В мастер-классе приняли участие юные воспитанники регионального центра развития спорта «Водник», которые только полгода назад пришли в секцию хоккея с мячом.

Тренировочный процесс состоял из двух частей. В первой из них дети выполняли упражнения, направленные на развития техники катания и владения клюшкой. Во второй половине мастер-класса ребята, разделенные на две команды, сыграли в хоккей.

—Я очень рад, что удалось провести этот мастер-класс. Главная задача такого мастер-класса – привить начинающим хоккеистам любовь к спорту, к хоккею и здоровому образу жизни. Подобную практику необходимо приводить в систему.

Для каждой возрастной группы должна быть своя специфика занятий, учитывающая их возраст и уровень подготовки. Только в этом случае эти мероприятия будут иметь должный эффект, – поделился своими впечатлениями Александр Антонов.