В столице Поморья стартует турнир по волейболу памяти Юрия Медуницына

С 21 по 23 апреля в столице Поморья пройдёт традиционный XV открытый городской турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти Юрия Медуницына. В этом году он будет как никогда богат на гостей. Они приедут в Архангельск из Ухты, Мурманска, Дубны, Сыктывкара, Петрозаводска и даже Норвегии.

В мужском турнире за почётный трофей будут бороться десять волейбольных дружин, а в женском – девять. По жребию все команды были разбиты на группы. У девушек в группу «А» попали «NEXT» из Ухты, сборная Мурманска, архангельская «Арктика-САФУ» и АЦБК из Новодвинска.

В группе «Б» между собой сразятся хозяйки турнира из команд ДЮСШ-99, ДЮСШ-01, «Какравеллы», «Олимпики», а также волейболистки «СВК Тромсё» из Норвегии. В соревнованиях мужчин группу «А» составили архангельские «Галактика» и «Каравелла», северодвинский «Строитель», «Ника» из подмосковной Дубны и «СВК Тромсё».

В группе «Б» сыграют «Динамо» и «Гидросервис» из столицы Поморья, объединённый коллектив из Новодвинска и Архангельска АЦБК-САФУ, Сыктывкарского государственного университета (СГУ) и Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ).

Все игры турнира пройдут в большом и малом залах архангельской ДЮСШ-1. Откроют соревнования завтра в 14.30 хозяйки площадки – ДЮСШ-99 и ДЮСШ-01. А через час в борьбу вступят «NEXT» и «Арктика-САФУ», а также мужские коллективы СГУ и АЦБК-САФУ. Матчи группового этапа пройдут 21 и 22 апреля. А в воскресенье, 23 апреля, состоятся стыковые игры, а также поединки за «бронзу» и финалы.

Напомним, что в прошлом году победителями турнира памяти Юрия Медуницына стали волейболисты архангельского «Динамо» и девушки из команды «ДЮСШ-99». Архангелогородкам был также вручён главный приз – переходящий кубок «За командный дух и волю к победе».

Александр Галин