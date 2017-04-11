Футболисты «Звёздочки» стартовали в Великом Новгороде с поражения

На искусственном газоне новгородского стадиона «Электрон» прошли первые матчи XII Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу. За победу борются восемь команд, разбитые на две группы, в том числе и чемпион Архангельской области «Звёздочка» из Северодвинска.

Вчера подопечные Юрия Ильина провели свой стартовый матч против чемпиона Ленинградской области – команды «ЛАЗ» из Луги. Соперник северодвинцев больше известен по своим выступлениям в мини-футболе. Так, например, в Кубке Северо-Запада 2016 г. футболисты «ЛАЗа» заняли второе место. Тем не менее, и в большом футболе, как выяснилось вчера, они толк знают.

Что касается наших земляков, они добирались до Великого Новгорода без какого-либо комфорта. Поездка на ПАЗике с ночёвкой в Вологде завершилась только накануне стартового поединка вечером. Кстати, в областном центре их уже ждали новички команды из других городов, которые прибыли заранее.

Словом, практически новая команда без единой тренировки на газоне, проведя лишь лёгкую разминку перед игрой, вышла на матч с футболистами из Луги. Первый тайм этого поединка прошёл практически в равной борьбе без особо опасных моментов. Оба коллектива явно нащупывали слабые места в оборонительных порядках, изучали друг друга, ведь до этого они никогда не встречались.

Второй тайм сложился совсем иначе. Первым своё веское слово сказал капитан «ЛАЗа» Дмитрий Косенко, который на 53-й минуте точным ударом открыл счёт – 1:0. К чести наших земляков пропущенный мяч их нисколько не смутил. Буквально через пять минут Павел Терехов, вышедший на замену после перерыва, в борьбе с защитником вышел на рандеву с голкипером соперников и уравнял шансы команд – 1:1.

Казалось, северодвинцы перехватили инициативу, но ошибка в обороне на 68-й минуте встречи позволила футболистам из Луги вновь выйти вперёд – 2:1. Дубль на свой счёт записал Дмитрий Косенко. Дальнейшие попытки команд изменить цифры на табло стадиона «Электрон» ни к чему не привели.

Футболисты «Звёздочки» создали несколько опасных моментов у ворот «ЛАЗа», однажды их оппонентов спасла штанга, но в итоге первое поражение на турнире, несмотря на вполне приличный футбол, который команда из города корабелов показала, играя практически с чистого листа.

Сразу после матча первыми впечатлениями поделился наставник «Звёздочки» Юрий Ильин:

- Мы впервые собрались только вчера вечером. Без единой тренировки на большом поле в Северодвинске и здесь, после семи минут разминки перед матчем сразу вышли играть. Конечно, ребятам было нелегко. Однако абсолютно убеждён, что они никак не заслужили поражения. Игра как минимум была ничейной. Соперник не показал что-то удивительное. Убеждён, если бы «ЛАЗ» играл в первенстве Северо-Запада, он в турнирной таблице был бы ниже нас. Понравились почти все наши новички. Будем просматривать их дальше, чтобы решить, кто из них поможет «Звёздочке» летом. Теперь настраиваемся на следующий матч с питерской «Звездой», которая в этом сезоне значительно обновила свой состав в сторону омоложения. Сейчас в ней выступают в основном молодые футболисты, которые в целом демонстрируют неплохой футбол, что они показали в игре с ФК «Кандалакша».

В другом матче группы «А», где выступает «Звёздочка», чемпион и обладатель Кубка Северо-Запада «Звезда» из Санкт-Петербурга взяла верх над сильнейшей командой Мурманской области ФК «Кандалакша». Северяне открыли счёт в конце первого тайма, а фавориты встречи из Питера в заключительные 20 минут сумели забить три мяча и одержать победу – 3:1. Дублем в составе «Звезды» отметился 20-летний Ян Юрьев.

В другой группе «Б» ФК «Луки-Энергия» из Великих Лук уверенно переиграл «Шторм» из Калининграда – 3:1. Стоит отметить, что в следующем сезоне великолучане выступят в дивизионе «Запад» ПФЛ. Ещё в одном поединке обладатель Кубка Санкт-Петербурга «Максима» не оставила шансов хозяевам турнира из команды «Новгородский район» - 4:1. Это матч стал примечательным в том смысле, что на поле в составе коллектива с берегов Невы вышли сразу три легионера.

Двое из них сумели отличиться забитыми мячами. Их авторами стали Али Мохаммед Габер и Езиуку Ннаемека. Новгородцы гол престижа забили с пенальти. Сегодня в Великом Новгороде пройдут матчи второго тура. В них встретятся: «Звезда» - «Звёздочка», «ЛАЗ» - «Кандалакша», «Луки-Энергия» - «Максима» и «Шторм» - «Новгородский район».