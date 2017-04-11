Спортсмены Поморья завоевали 22 медали на весроссийской спартакиаде специальной олимпиады

В Архангельске завершилась всероссийская спартакиада специальной олимпиады по настольному теннису, юнифайд-настольному теннису, волейболу и юнифайд-волейболу.

В соревнованиях по юнифайд-волейболу золотые медали завоевали спортсмены из Москвы. Теперь победители примут участие в европейском турнире, который пройдёт в городе Катовице, в Польше с 31 августа по 4 сентября этого года.

В соревнованиях по настольному теннису наши спортсмены завоевали целую россыпь наград. В одиночном разряде победы одержали Альбина Самигуллина, Владимир Думин и Дмитрий Котельников. В парном разряде – Дмитрий Котельников в паре с Ильей Бурсиным. В юнифайд-настольном теннисе не было равных нашим Анастасии Фоминой и Любови Амосовой.

Всего же наши спортсмены в настольном теннисе и юнифайд-настольном теннисе завоевали 22 медали различного достоинства, - сообщает пресс-служба правительства области.