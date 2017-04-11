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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/19/50294.html

Спорт

Футболисты САФУ завершили сезон в Вельске

Футболисты САФУ завершили сезон в Вельске
Фото vk.com/club7927419
Победитель и призёры чемпионата Архангельской области по мини-футболу уже давно определились, но ряд матчей оставался несыгранным. Два из них с участием футболистов САФУ и МФК «Вельск» прошли на домашней арене вельчан.

Оба поединка отличались напряжённой борьбой за итоговый результат, который мог повлиять на расположение обеих команд в турнирной таблице. Накануне противостояния архангелогородцев и вельчан у них в активе было 10 и 8 очков соответственно. Выше располагался «Севмаш» - 11 очков, который уже завершил турнир. Так что, локальный успех любого из соперников в серии из двух матчей в Вельске мог улучшить их турнирной положение.

В первой игре студенты САФУ вели в счёте, но не смогли удержать инициативу и завершили встречу вничью – 4:4. В следующей игре до последнего момента опять всё было неясно, однако, хозяева сумели-таки вырвать победу – 5:4, которая переместила их сразу на две позиции вверх в итоговом протоколе чемпионата.

На данный момент положение всех участников чемпионата Архангельской области по мини-футболу выглядит так: «Звёздочка» - 33, «Рома» - 31, «Искра» - 29, «Армида» - 23, МФК «Вельск» - 13, САФУ – 11, «Севмаш» - 11и «Пахарь» - 6 очков. Несыгранным остался всего один матч: «Армида» - МФК «Вельск». Однако его итог на расстановку сил в главном мини-футбольном турнире Поморья уже не повлияет.

Александр Галин, Сегодня 13:03

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