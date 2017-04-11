Михаил Исаков к «бронзе» в Краснодаре добавил «серебро»

В Краснодаре завершились командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия среди спортсменов до 21 года.

В предпоследний день соревнований вновь отличился мастер спорта из Северодвинска, член сборной Архангельской области Михаил Исаков. Подопечный заслуженного тренера России Александра Поздеева завоевал серебряную медаль в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

Наш земляк выбил 573 очка, уступив лишь победителю Александру Петрову из Сахалинской области, результат которого 579 очков. «Бронза» досталась Евгению Аксёнову из Костромы. Он уступил Михаилу Исакову всего одно очко – 572.

Таким образом, на соревнованиях в Краснодаре северодвинец завоевал две награды - бронзовую в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров и серебряную в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

А уже 22 апреля там же в Краснодаре стартуют командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Эти два турнира пройдут включительно по 27 апреля.