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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/19/50284.html

Спорт

Юные хоккеисты «Каскада» замкнули шестёрку сильнейших в Сочи

Юные хоккеисты «Каскада» замкнули шестёрку сильнейших в Сочи
Фото vk.com/club_dhkaskad
В Сочи завершились Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2006-2007 г.р. В матче за 5-6-е места юные хоккеисты архангельского «Каскада» встречались с «Ягуарами» из Кукмора Республики Татарстан.

Этот матч, как и все остальные на финише турнира, не отличался голевой феерией. Да и удаление было всего одно со стороны соперников архангелогородцев. В первом периоде однажды отличились «ягуары» и повели в счёте – 1:0. Второй 15-минутный отрезок игры не принёс заброшенных шайб.

Всё решилось в третьем периоде. На 43-й минуте матча ребята из Татарстана увеличили своё преимущество – 2:0. Однако буквально через две минуты лучший голеадор «Каскада» Михаил Бобин одну шайбу отыграл. Время для того, чтобы сравнять счёт было. До конца периода оставалась заключительная пятиминутка. К сожалению, больше счёт не изменился.

В итоге, минимальное поражение – 1:2, и шестое место в турнире. Могли ли наши мальчишки выступить лучше – вопрос к наставнику команды Юрию Аниськину. Думается, ребята и так многое сделали для успеха в столь престижном турнире. Они потерпели всего два поражения от команд из настоящих хоккейных регионов, коими являются Вологодская область и Татарстан, где главенствуют хоккейные школы «Северстали» и «Ак Барса».

По сравнению же с выступлением вельской «Зари» в старшей возрастной группе и архангельского «Норда» в средней, которые заняли 37-е и 40-е места соответственно, шестая позиция «Каскада» выглядит вполне достойно. По аналогии с биатлоном наши мальчишки попали в цветочную церемонию, а это дорогого стоит. Стоит отметить, что нападающий Михаил Бобин в списке снайперов турнира занял высокое пятое место, забросив в четырёх матчах 5 шайб.

А победителем Всероссийских финальных соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2006-2007 г.р. стал московский «Янтарь», переигравший в финале наших обидчиков из команды «Олимп» - 2:1. Бронзовые медали увезут в Воронеж хоккеисты «ВДВ-1 2006», взявшие верх в поединке за третье место над «Бором» из Нижегородской области – 2:0.

Александр Галин, Сегодня 09:17

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