Волейбольные дружины Поморья завоевали в Пскове «бронзу»

На трёх спортивных площадках Пскова прошёл чемпионат России по волейболу среди мужских и женских команд первой лиги в зоне «Северо-Запад». Медали оспаривали коллективы Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской и Псковской областей.

В мужском турнире приняли участие 11 команд, а в женском – шесть. Мужская сборная Архангельской области попала в группу «С» вместе с соперниками из

Медвежьегорска Республики Карелия и Вологды. В стартовом поединке с волейболистами из Медвежьегорска наши земляки одержали победу в двух партиях – 2:0. В матче с вологжанами сил пришлось затратить несколько больше, но в итоге вновь успех архангелогородцев – 2:1.

В четвертьфинале сборная Поморья встретилась со спортсменами из Лодейного Поля Ленинградской области. Вновь победа пришла к нашим ребятам в непростой игре со счётом 2:1. За выход в финал нашим волейболистам выпало бороться против соперников из Мурманской области, которых представляла команда из Североморска.

В первой партии архангелогородцы взяли верх в упорном противостоянии – 26:24. Следующие две партии остались за мурманчанами – 25:16 и 25:17. А вот в четвёртой партии на площадке вновь закипели страсти. Волейболисты из Заполярья сумели вырвать победу – 29:27, а с ней и установить окончательный итог на табло – 3:1.

Сборной Архангельской области пришлось оспаривать бронзовые медали, которые ещё надо было добыть в матче с командой «Газпромнефть» из Санкт-Петербурга. Однако нашим соперникам с берегов Невы удалось составить конкуренцию северянам только в первой партии. В остальных трёх преимущество было на стороне архангелогородцев. В итоге, важная победа – 3:1 (21:25, 27:25, 25:12, 25:15), и бронзовые медали чемпионата Северо-Запада отправились в Архангельск.

В турнире девушек архангелогородки попали в группу «А», где встретились с волейболистками Калининграда и Вологодского государственного университета. Матч со сборной Калининграда северянки, увы, проиграли – 0:2, а вот в поединке со студентками из Вологды оказались сильнее в трёх партиях – 2:1. К сожалению, в четвертьфинале наши девушки потерпели поражение от хозяек турнира из Пскова, и им так же, как мужчинам, пришлось играть в матче за «бронзу».

Соперницами спортсменок из столицы Поморья были волейболистки Мурманской области. Наши землячки отлично провели эту игру и одержали уверенную победу – 3:0 (28:26, 25:18, 25:18). Таким образом, они не только завоевали бронзовые награды, но и взяли своеобразный реванш за обидную неудачу мужской команды во встрече с мурманчанами.

Остаётся добавить, что чемпионами Северо-Запада у мужчин стала сборная Мурманской области, а у женщин – команда Калининграда. Серебряные медали достались волейболистам Тосненского района Ленинградской области и девушкам из Пскова. Обе наши команды на площадку выводил тренер-преподаватель архангельской ДЮСШ-1 Михаил Боас.