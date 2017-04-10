В столице Поморья мастер класс провел чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог

В ДЮСШ «Каскад» собрались не только воспитанники этой школы, но и ребята из клуба «Фанат», центра «Архангел» и спортсмены из Новодвинска.

Полтора часа Дмитрий Пирог занимался со спортсменами, указывал каждому на ошибки и личным примером показывал, как надо держаться на ринге. Также чемпион рассказал, что бокс – это на самом деле искусство думать. А еще, что без трудолюбия добиться успеха в этом спорте невозможно.

— Секрет чемпионства – в трудолюбии, если ты одарен, наделен физическими качествами, которые необходимы для победы – это еще не залог успеха. А если человек упертый, трудолюбивый, он добьется всего, чего хочет. Ну а если еще и совершенствуется, становится профессионалом в своей сфере деятельности, наверное, сам бог велел стать первым, – сказал боксер.

Чемпион мира высоко оценил уровень подготовки наших спортсменов.

— Уровень подготовки у ребят разный, я видел и совсем новичков, и спортсменов с опытом, и тех, кто пришел заниматься для себя, но несколько ребят – очень высокого уровня, что меня приятно удивило, – поделился впечатлениями знаменитый боксер.