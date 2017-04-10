Хоккеисты «Каскада» одолели соперников из Нижегородской области

Удивительный день выдался сегодня в Сочи, где завершаются Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2006-2007 г.р. Во всех четырёх матчах за места с 1 по 8-е был зафиксирован одинаковый счёт – 3:2, и в трёх играх победитель определился только в серии буллитов.

Хоккеисты архангельского «Каскада» после вчерашней неудачи в поединке с «Олимпом» из Майского Вологодской области – 0:3, не опустили руки и должным образом настроились на матч с ХК «Бор» из города с одноимённым названием Нижегородской области.

Первый период этой встречи завершился с минимальным преимуществом наших соперников – 1:0. Однако во втором периоде Никита Семичев уравнял шансы команд – 1:1. В третьем отрезке матча своё веское слово сказал один из бомбардиров «Каскада» Михаил Бобин. Он вывел архангелогородцев вперёд – 2:1. И всё же за 2 минуты до конца игры хоккеистам «Бора» удалось сравнять счёт – 2:2.

Пришлось прибегнуть к хоккейной лотерее – серии буллитов. К счастью, победную шайбу удалось забросить Михаилу Бобину, который вывел «Каскад» в поединок за пятое место. Завтра ребятам из столицы Поморья предстоит не менее сложная борьба против «Ягуаров» из Кукмора Республики Татарстан. Наш будущий соперник сегодня встречался с «Кристаллом» из Мурома и также взял верх в серии буллитов. Игра начнётся завтра в 11.10.

А в 14.00 стартует финальный поединок, в котором сойдутся «Олимп» из Майского и московский «Янтарь». Москвичи в полуфинале по буллитам переиграли «ВДВ-1 2006» из Воронежа», а команда из Вологодской области стала сегодня единственной, которая одержала победу в основное время над «Львами» из Белгорода. Кстати, финал в прямой трансляции можно будет наблюдать по телеканалу «Матч ТВ».

Мы же пожелаем завтра хоккеистам «Каскада» успешного завершения турнира в Сочи.

Александр Галин