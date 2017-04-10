Хоккеисты «Каскада» одолели соперников из Нижегородской области

Хоккеисты архангельского «Каскада» после вчерашней неудачи в поединке с «Олимпом» из Майского Вологодской области – 0:3, не опустили руки и должным образом настроились на матч с ХК «Бор» из города с одноимённым названием Нижегородской области.
Первый период этой встречи завершился с минимальным преимуществом наших соперников – 1:0. Однако во втором периоде Никита Семичев уравнял шансы команд – 1:1. В третьем отрезке матча своё веское слово сказал один из бомбардиров «Каскада» Михаил Бобин. Он вывел архангелогородцев вперёд – 2:1. И всё же за 2 минуты до конца игры хоккеистам «Бора» удалось сравнять счёт – 2:2.
Пришлось прибегнуть к хоккейной лотерее – серии буллитов. К счастью, победную шайбу удалось забросить Михаилу Бобину, который вывел «Каскад» в поединок за пятое место. Завтра ребятам из столицы Поморья предстоит не менее сложная борьба против «Ягуаров» из Кукмора Республики Татарстан. Наш будущий соперник сегодня встречался с «Кристаллом» из Мурома и также взял верх в серии буллитов. Игра начнётся завтра в 11.10.
А в 14.00 стартует финальный поединок, в котором сойдутся «Олимп» из Майского и московский «Янтарь». Москвичи в полуфинале по буллитам переиграли «ВДВ-1 2006» из Воронежа», а команда из Вологодской области стала сегодня единственной, которая одержала победу в основное время над «Львами» из Белгорода. Кстати, финал в прямой трансляции можно будет наблюдать по телеканалу «Матч ТВ».
Мы же пожелаем завтра хоккеистам «Каскада» успешного завершения турнира в Сочи.
Александр Галин
Бобин вытащил! Чемпион!
Сегодня посмотрим как Ягуарчиков раскатают или они их. Главное Юрию Анатольевичу не выпускать на лед тех, кто плохо себя проявил в прошлых играх! Верим в тренера и команду. Ядовин Бобин вперед! зАДАЙТЕ ИМ1!