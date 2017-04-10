В Новодвинске прошёл турнир по спортивным танцам

В соревнованиях приняли участие около ста пар из танцевальных клубов Архангельска, Северодвинска, Вельска и Новодвинска.

—Соревнования по спортивным танцам – это, пожалуй, одно из самых красивых и зрелищных спортивных мероприятий, отметил глава Новодвинска Сергей Андреев. – Очень приятно, что эти соревнования стали областными.

Яркость чувств и зажигательных ритмов, грация и пластика – всё это было продемонстрировано танцевальными дуэтами на паркете детско-юношеской спортивной школы.

Исполнение каждой танцевальной композиции латиноамериканской или европейской программы сопровождались аплодисментами зрителей. А самые бурные овации раздавались на торжественной церемонии награждения победителей и призёров.