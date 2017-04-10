Футболисты «Звёздочки» отправились в Великий Новгород

Сегодня футболисты «Тосно» из Ленинградской области попытаются сделать ещё один важный шаг на пути к российской премьер-лиге во встрече первенства ФНЛ со «Спартаком» из Нальчика. Это матч пройдёт на домашней арене тосненцев – стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. А буквально через день, 19 апреля, здесь стартует XII Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу.

В нём примут участие восемь команд, среди которых семь чемпионов своих регионов и один обладатель кубка по итогам сезона 2016 года. В турнире выступят: чемпион Санкт-Петербурга «Звезда», обладатель Кубка Санкт-Петербурга «Максима», чемпион Ленинградской области «ЛАЗ» из Луги, чемпион Псковской области «Луки-Энергия» из Великих Лук, чемпион Мурманской области «Кандалакша», чемпион Новгородской области ФК «Новгородский район», чемпион Калининградской области «Шторм» из Калининграда и чемпион Архангельской области «Звёздочка» (бывший «Беломорец») из Северодвинска.

По итогам жеребьёвки команды-участницы были разбиты на две группы по четыре в каждой. В группу «А» вошли «Звезда», «ЛАЗ», «Кандалакша» и «Звёздочка». В группе «Б» оказались «Луки-Энергия», «Максима», «Шторм» и хозяева соревнований из ФК «Новгородский район».

Северодвинская «Звёздочка» стартует 19 апреля матчем против футболистов из Луги. На следующий день их ждёт настоящее испытание в игре со «Звездой» и, наконец, 22 апреля северодвинцы завершат выступление на групповом этапе поединком с соперниками из «Кандалакши». В заключительный день Кубка чемпионов 23 апреля пройдут стыковые матчи за 7-е, 5-е и 3-е места, а также финальный поединок.

Что сказать о подготовке наших земляков к этому престижному турниру? К сожалению, из-за отсутствия газона она свелась к тренировкам в зале. К тому же часть футболистов в основном иногородних в тренировочном процессе участия не принимала. Эти игроки присоединятся к команде только в Великом Новгороде. По этой причине «Звёздочке» придётся играть практически с чистого листа.

Зато другие команды, как, например, «Звезда», «ЛАЗ», «Шторм», «Луки-Энергия», которая следующий сезон начнёт в ПФЛ, вовсю не только тренируются на большом поле, но и участвуют в турнирах, проводят товарищеские матчи. Словом, соперничество футболистам «Звёздочки» предстоит серьёзное.

Не следует забывать одно весьма существенное обстоятельство. Дело в том, что эти соревнования, проходящие в чётные годы, являются отборочными к Кубку регионов УЕФА. В нынешнем же 2017-м году Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад» является только межрегиональным соревнованием без выхода в финальный этап, а потому ограничений по допуску бывших футболистов-профессионалов не предусмотрено.

Напомним, что последний раз футболисты «Звёздочки» («Беломорца») принимали участие в Кубке чемпионов Северо-Запада в 2015 году. Тогда в Санкт-Петербурге они заняли четвёртое место, а обладателем кубка стала местная «Звезда». В прошлом году турнир состоялся в Выборге. Там северодвинцев не было, а престижный трофей достался хозяевам соревнований из ФК «Фаворит».

Сегодня северодвинские футболисты на автобусе отправились в Великий Новгород. Перед отъездом наставник команды Юрий Ильин сообщил, что главная цель в предстоящем турнире – подготовка к новому сезону, просмотр целого ряда новичков, из которых надо будет выбрать тех, кто поможет клубу в первенстве Северо-Запада. По словам рулевого «Звёздочки», победа в кубковом турнире тоже важна, и его подопечные приложат для этого все усилия.

Состав ФК «Звёздочка» на Кубке чемпионов МРО «Северо-Запад» в Великом Новгороде:

вратари – Сергей Плахтий и Егор Хохлов

полевые игроки – Александр Арсентьев, Георгий Березов, Андрей Будеев, Александр Бушуев, Владимир Гриднев, Азамат Дзоблаев, Юрий Дмитриенко, Владимир Краснов, Тамерлан Кучиев, Руслан Маргиев, Кирилл Муравьёв, Кирилл Сурис, Павел Терехов, Роман Торопов, Максим Филанович, Руслан Шечковский и Вячеслав Харцизов.

Александр Галин