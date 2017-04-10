Команда УФСИН победила в соревнованиях по рукопашному бою

В спортивном комплексе "Динамо" прошли соревнования по рукопашному бою среди силовых структур Архангельской области. Самое активное участие в них приняли сотрудники региональной службы исполнения наказаний.

Данное мероприятие было организовано и в рамках этапа Кубка Архангельской области по рукопашному бою, поэтому помимо представителей правоохранительных ведомств, свои достижения показывали и лучшие спортсмены Поморья в этом виде спорта. В итоге за высшую ступень пьедестала почета боролись 45 участников.

Сотрудники УФСИН в соревнованиях проявили мужество, волю к победе и целеустремленность, показав при этом хорошую техническую и физическую подготовку. Каждый спортсмен сражался по пять минут не только за себя, но и за свою команду. В итоге сотрудники УФСИН завоевали почетное первое место. На второй ступени пьедестала оказалась команда УМВД, третье место досталось сотрудникам Росгвардии региона.

В ходе состоявшихся поединков определяли сильнейших в восьми весовых категориях. Спортсменам УФСИН удалось показать лучшие результаты в четырех из них. В весе до 70 килограммов "золото" взял Алексей Высоких (ОСН). Высшую ступень пьедестала почета в весе до 75 килограммов занял Артем Грамницкий (ОСН). Лучшим в весовой категории до 85 килограммов был признан Дмитрий Мишуков (ОСН). Первым в весовой категории до 90 килограммов стал Владимир Ковалев (ОСН).

С поставленной задачей спортсмены уголовно-исполнительной системы справились достойно. В личном первенстве у бойцов четыре "золота", два "серебра" и одна "бронза", - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.