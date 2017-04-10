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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/17/50246.html

Спорт

В Архангельске добровольцы пробежали 1957 метров «за космос»

В Архангельске добровольцы пробежали 1957 метров «за космос»
Фото предоставила Анна Резвая
Архангельск присоединился к всероссийской акции «Волонтерский космический забег», приуроченной к 60-летию начала космической эры человечества.Молодежные активисты, добровольцы, «Волонтеры Победы» вышли на пробежку, чтобы преодолеть дистанцию в 1957 метров, которая символизирует год старта первого искусственного спутника Земли.

На старте эстафеты всех участников ждал сюрприз – аудио обращение бортинженера пятьдесят первой долговременной экспедиции Международной космической станции (МКС) Олега Новицкого:«Мы с особым удовольствием поддерживаем ваш забег. Очень важно, что эта акция способствует развитию добровольческой деятельности. Активисты из разных уголков России доказывают, что волонтерство – это важно. За волонтерами идут, с волонтеров берут пример. Продолжайте оставаться такими же активными, привлекайте к вашему движению друзей и знакомых. Желаю вам удачи и побед. Подними голову и звезды станут ближе».

По результатам забега были определены шесть победителей. Так, среди женщин места распределились следующим образом: 1 место – Марина Федоровцева (САФУ), 2 место – Мария Лохова («Волонтер Победы»), 3 место – Ирина Холодова (СГМУ). Среди мужчин – 1 место – Виктор Ложкин (Архангельский городской штаб школьников), 2 место – Максим Кошелев (Архангельский городской штаб школьников), 3 место – Алексей Четвертных (Архангельский городской штаб школьников).

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