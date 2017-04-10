Архангельск посетила президент Всероссийской федерации школьного спорта

15 апреля Архангельск посетили трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина и чемпион мира по боксу, депутат ГосДумы РФ Дмитрий Пирог.

Программа визита прославленных спортсменов была насыщена до предела. Первым делом Ирина Роднина и Дмитрий Пирог отправились в архангельскую школу №12, которая находится в посёлке аэропорта Архангельск.

В столицу Поморья президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина привезла партийный проект «Детский спорт», в рамках которого проводится реконструкция спортивных залов в сельских школах. В 2016 году по этой программе был отремонтирован спортзал и в архангельской школе №12.

— Нам выделили два миллиона рублей на ремонт спортивного зала. На эти деньги мы обновили пол, стены, потолок, закупили новое оборудование. И уже 1 сентября 2016 года наши ребята стали заниматься в новом зале, – рассказала директор архангельской школы №12 Инна Кресцова.

В этом году заявку на участие в программе подала ещё одна школа столицы Поморья – №93. А всего с 2014 года в России было отремонтировано 3200 спортивных залов и площадок в образовательных учреждениях.

Ирина Роднина провела для учащихся школы спортивную линейку. Архангельские школьники продемонстрировали олимпийской чемпионке хорошую спортивную форму, а заодно порадовали гостей творческими номерами.

В завершении мероприятия Ирина Роднина подарила школе сетку спортивных мячей и автографы на память.

— Очень важно, чтобы для наших ребят, подрастающего поколения, были созданы все условия для занятий спортом. Ведь от этого зависит не только спортивный престиж страны, но и здоровье нации, – подчеркнула Ирина Роднина.

Также в рамках визита состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности между правительством Архангельской области и Всероссийской федерацией школьного спорта, - сообщает пресс-служба правительства области.