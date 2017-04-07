Юные хоккеисты «Каскада» поспорят за места с пятого по восьмое

В Сочи завершаются Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2006-2007 г.р. Участникам осталось провести всего по два матча.

После победы в своей группе «З» наши земляки из архангельского «Каскада» вышли в 1/8 финала, где встретились с соперниками из ДЮСШ-4 из Орска Оренбургской области. В составах обеих команд на лёд вышли лучшие голеадоры своих групп: Вадим Ядовин из Архангельска и Максим Губин из Орска, которые забросили 10 и 8 шайб соответственно. Надо признать, оба вполне оправдали звание бомбардира.

На счету Максима все три шайбы, которыми отметились хоккеисты ДЮСШ-4, а Вадим записал в свой актив ещё два гола. В целом, этот поединок сложился крайне нелегко для воспитанников Юрия Аниськина. Наши ребята первыми открыли счёт, однако, после двух периодов на табло Ледовой арены «Айсберг» горели цифры – 3:3.

Всё решил третий период, в котором наши ребята забросили три безответные шайбы и одержали победу – 6:3. По дублю в свой актив записали Вадим Ядовин и Михаил Бобин, ещё по одной шайбе забросили Вячеслав и Ярослав Парамоновы. Таким образом, юные архангелогородцы вышли в четвертьфинал, где их поджидали знакомые соперники из «Олимпа».

Эта команда представляет посёлок Майский Вологодской области. С вологжанами ребята из «Каскада» уже не раз встречались в рамках открытого первенства Ярославля. Словом, оппоненты хорошо знали друг друга. К сожалению, в этом матче у наших мальчишек ничего не получилось. Пропустив в каждом из периодов по шайбе, они уступили – 0:3. Интересно, что дважды хоккеисты «Олимпа» поразили ворота архангелогородцев, играя в меньшинстве!

Теперь «Каскаду» предстоит борьба за 5-8-е места. В понедельник, 17 апреля, наша ледовая дружина сыграет с командой «Бор» из Нижегородской области. В другой паре сойдутся «Кристалл» из Мурома и «Ягуар» из Кукмора Республики Татарстан. Победители этих пар в заключительный день соревнований, 18 апреля, встретятся в поединке за 5-6-е места, а проигравшие – за 7-8-е.

В полуфиналах же за выход в решающий матч между собой сразятся: «Олимп» из Майского и «Львы» из Белгорода, а также московский «Янтарь» и «ВДВ-1 2006» из Воронежа.