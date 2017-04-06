Михаил Исаков завоевал «бронзу» в Краснодаре

В Краснодаре проходят командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия среди спортсменов до 21 года. В третий день турнира успешно выступил мастер спорта из Северодвинска, член сборной Архангельской области Михаил Исаков.

Подопечный заслуженного тренера России Александра Поздеева завоевал бронзовую медаль в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров. В квалификации Михаил Исаков показал лучший результат, выбив 541 очко. К сожалению, в финале его показатель оказался не столь хорош – 202.2 очка, что позволило северодвинцу занять третье место.

Победителем Всероссийских соревнований стал Антон Аристархов из подмосковного Ногинска – 538 очков в квалификации и 221.8 – в финале. «Серебро» в активе Владислава Гарбуза из Симферополя – 529 и 220.8 очков. Днём ранее прошли соревнования в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров, где Михаил Исаков замкнул шестёрку сильнейших. Последние награды в Краснодаре будут разыграны 18 апреля.