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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/15/50218.html

Спорт

В Соломбале пройдёт традиционный легкоатлетический забег

В Соломбале пройдёт традиционный легкоатлетический забег
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
В Соломбальском округе 22 апреля уже в пятидесятый раз пройдет легкоатлетическая эстафета. Забег будет посвящен Архангельску – городу воинской славы.

Парад открытия эстафеты состоится в 11 часов на пл. Терехина.

Награждение участников и победителей эстафеты пройдет в 13 часов в КЦ «Соломбала-АРТ», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. 

В период с 10.30 до 13.30 на время проведения эстафеты по улицам Соломбалы будет перекрыто движение автомобильного транспорта по пр. Никольскому от ул. Валявкина до ул. Кедрова, по ул. Кедрова от пр. Никольского до наб. Г. Седова, вдоль набережной Г. Седова от ул. Кедрова, до ул. Маяковского, по ул. Маяковского, от набережной Г. Седова до пр. Никольский.

Вчера 13:00

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