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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/15/50215.html

Спорт

Хоккеисты «Каскада» вышли в плей-офф турнира «Золотая шайба»

Хоккеисты «Каскада» вышли в плей-офф турнира «Золотая шайба»
Фото vk.com/club_dhkaskad
В Сочи завершился групповой этап Всероссийских финальных соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2006-2007 г.р. В 16-ти группах определились победители, которые продолжат борьбу за медали. Отрадно, что в их числе и наши мальчишки из архангельского «Каскада».

В пятницу, 14 апреля, воспитанники Юрия Аниськина в решающем поединке за первенство в группе «З» встречались с «Аланскими барсами» из Владикавказа. До очного противостояния обе команды одержали уверенные победы над своими соперниками по группе – «Лидером» из Ульяновска и «Кристаллом» из Магадана.

Хоккеисты из столиц Поморья и Северной Осетии набрали по 6 очков, но разница заброшенных и пропущенных шайб была лучше у наших земляков. По этой причине архангелогородцев устраивала даже ничья, а вот «Барсам» нужна была только победа.

Ребята из «Каскада» в третий раз подряд ни на минуту не дали усомниться кому-либо в собственном преимуществе. Забросив семь безответных шайб в ворота «Аланских барсов», юные архангелогородцы одержали третью победу, на сей раз со счётом 7:0. Таким образом, ледовая дружина из столицы Поморья набрала 9 очков при великолепной разнице забитых и пропущенных шайб: 25 – 0!

Второе место в группе «З» заняла команда из Владикавказа – 6 очков. Третьими стали хоккеисты «Кристалла», обыгравшие в матче за третье место «Лидер» - 8:3. Сегодня нашим хоккеистам предстоит провести матч 1/8 финала против команды ДЮСШ-4 из Орска Оренбургской области. Эта игра начнётся в Ледовой арене «Айсберг» в 13.45.

Наши соперники в своей группе «Ж» также набрали 9 очков. Они одержали победы над соперниками из Смоленска, Апатитов Мурманской области и Барнаула с общим счётом 16:1. Борьба за выход в четвертьфинал предстоит нешуточная. Будем верить в наших мальчишек и пожелаем им войти в восьмёрку сильнейших хоккейных дружин России.

Александр Галин, Вчера 10:09

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