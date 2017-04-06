Биатлонные реалии Поморья

Марафонскими гонками в Тюмени завершился российский биатлонный сезон. Одной из героинь заключительных стартов, как известно, стала воспитанница онежской школы биатлона, а ныне представительница ГАУ «РЦСП «Поморье», мастер спорта Екатерина Зубова. Теперь настала пора подвести первые итоги летнего и зимнего соревновательного периодов.

Союз биатлонистов России (СБР) уже определил лучших спортсменов в рейтинге СБР и обладателей Кубка России. Согласно Положению СБР о соревнованиях по биатлону на 2016-2017 гг. по итогам чемпионатов России (лето и зима) и первенств России (лето и зима) подведены итоги командного первенства среди субъектов и федеральных округов РФ. Итак, что же мы имеем в активе биатлонного Поморья?

Начнём с личных показателей нашего явного лидера Екатерины Зубовой. Для нашей биатлонистки прошедший сезон сложился нелегко. Онежанка сама призналась, что «результаты этого сезона недостаточно хороши». Не будь столь долгожданной победы в 30-километровом марафоне в Тюмени, лучшим личным результатом Екатерины осталось бы только восьмое место в индивидуальной гонке на 15 км в рамках второго этапа Кубка России в Чайковском.

Какова же статистика выступлений Екатерины Зубовой в сезоне 2016-2017 гг.? По сравнению с предыдущим сезоном 2015-2016 гг. она во многом схожа. Северянка провела 20 гонок (было 19). Статистика стрельбы: 85 процентов против 86 в прошлом сезоне, на «лёжке» - 90 и 87, на «стойке» - 80 и 85. Место в рейтинге Кубка России осталось прежним – 18-е.

А вот рейтинге СБР Катя резко сдала свои позиции, опустившись с 19-й позиции на 32-ю, набрав всего 365 очков. Для сравнения, у лидера рейтинга Дарьи Виролайнен в активе 1314 баллов. Цифры, говорящие сами за себя. Словом, даже нашему лидеру есть куда расти, и хочется верить, что следующий сезон станет для Кати во многом переломным и самым успешным в её карьере. Не стоит забывать о том, что он будет олимпийским.

Настала пора поговорить о командном первенстве. Здесь дела у поморского биатлона выглядят совсем неважно. Судите сами. В общекомандном зачёте, который складывается из результатов мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек 18-19, 16-17 и 14-15 лет, Архангельская область занимает только 38-е место из 43-х субъектов РФ, имеющих зачётные очки. В активе поморских биатлонистов всего 536 баллов. Для сравнения у сборной Тюменской области, занимающей первую позицию, 21997 очков.

Кто же внёс свою лепту в очковый багаж биатлонного Поморья? В первую очередь, конечно же, Екатерина Зубова, добывшая для своего региона 288 баллов (95 – индивидуальная гонка, 110 – спринт и 83 – эстафета). Ещё 248 очков в общую копилку положили юные земляки Зубовой – Илья Чирков и Андрей Буторин. Выступая в Саранске, где проходила VIII зимняя Спартакиада учащихся России 2017 г., они в индивидуальной гонке и спринте в возрастной группе 16-17 лет принесли не только родной Онеге, но и всей области 248 баллов (96 – индивидуальная гонка и 152 – спринт).

Во всех остальных категориях: мужчины, юниоры и юниорки, юноши и девушки 18-19 и 14-15 лет, а также девушки 16-17 лет мы остались без зачётных очков. Таковы биатлонные реалии спортивного Поморья. Есть ли надежды на лучшее? С большой долей осторожности можно ответить на этот вопрос положительно.

При всех нынешних проблемах в Архангельской области существует настоящий центр биатлона в Онеге. Именно он в данный момент является кузницей биатлонных кадров в Поморье. Готовят юных биатлонистов также в Архангельске, Новодвинске и Устьянском районе на базе местной СДЮСШОР, но там нет такой инфраструктуры, которая есть у онежан, в частности 20-и полуавтоматических установок для стрельбы из малокалиберной винтовки. Впрочем, настоящего лыжно-биатлонного комплекса, который бы отвечал самым современным требованиям, в Поморье вообще пока не существует.

Проблем, как видим, достаточно и надо их по мере возможности решать. Иначе за спиной Екатерины Зубовой, уже который год являющейся своеобразной палочкой-выручалочкой для поморского биатлонного сообщества, мы никого в ближайшем будущем не увидим.

Естественно, при всех финансовых сложностях, охвативших не только наш регион, но и страну в целом, невозможно в одночасье вырастить в Поморье своих Шипулиных и Акимовых, но стремиться к этому надо. По крайней мере, если мы действительно хотим считаться настоящим биатлонным российским регионом.