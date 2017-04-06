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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/14/50193.html

Спорт

Юные хоккеисты «Каскада» успешно выступают в Сочи

Юные хоккеисты «Каскада» успешно выступают в Сочи
Фото vk.com/club_dhkaskad
В Сочи в самом разгаре Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2006-2007 г.р. За награды борются 64 команды, разбитые по итогам жеребьёвки на 16 групп по четыре коллектива в каждой.

Архангельскую область на сочинском льду представляет архангельский «Каскад». Соперниками наших ребят в группе «З» стали «Аланские барсы» из Владикавказа, «Лидер» из Ульяновска и «Кристалл» из Магадана. Свой стартовый поединок воспитанники тренера Юрия Аниськина проводили против ульяновского «Лидера». Матч прошёл под диктовку наших ребят и завершился их убедительной победой – 5:0.

В этом же туре несколько неожиданный результат был зафиксирован во встрече «Аланских барсов» из столицы Северной Осетии и магаданского «Кристалла». Хоккеисты из Владикавказа не оставили своим соперникам ни единого шанса – 9:1. Во второй игре юным архангелогородцам вчера предстояло выйти на лёд против «Кристалла».

В отличие от стартового поединка с ульяновцами преимущество юных хоккеистов «Каскада» в этой встрече было просто подавляющим. Об этом свидетельствует окончательный счёт на табло – 13:0. Во втором матче «Аланские барсы» вновь забросили свои девять шайб, на этот раз в ворота «Лидера», пропустив в свои лишь две – 9:2.

Таким образом, перед сегодняшним решающим поединком в борьбе за первое место в группе у «Каскада» и «Аланских барсов» по 6 очков. Правда, разница заброшенных и пропущенных шайб у наших земляков +18, а у хоккеистов из Владикавказа +15. Архангелогородцев устроит даже ничья, а вот «Барсам» нужна только победа. Игра между командами из столицы Поморья и столицы Северной Осетии начнётся в 16.15.

Победитель в группе «З» получит право сыграть в плей-офф, а, значит, побороться за медали финального турнира на призы клуба «Золотая шайба». Пожелаем успеха нашим ребятам!

 

Александр Галин

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