Хоккеисты «Помора» и «Ледокола» узнали своих соперников по финалу НХЛ

В Москве сегодня прошла жеребьёвка финального турнира VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдёт на пяти катках в Сочи с 3 по 16-е мая. За награды соревнований будут бороться 156 ледовых дружин из 73-х субъектов РФ, включая 130 победителей региональных отборочных этапов.

Участники финала определят сильнейших в восьми дивизионах: «Лига чемпионов», «Лига будущих чемпионов», «Лига мечты», «Лига мечты – Малый кубок», «Лига надежды», «Лига надежды – Малый кубок», «Кубок большого шлема» и «Амазонки». Архангельскую область, как известно, в Сочи будут представлять два победителя регионального этапа – «Помор» и «Ледокол».

Хоккеисты «Ледокола» сыграют в «Лиге надежды», а спортсмены «Помора» - в «Лиге чемпионов». К сожалению, сегодняшняя жеребьёвка оказалась не столь благосклонной к нашим землякам, как хотелось бы. Дело в том, что обоим архангельским коллективам в соперники достались очень сильные команды из Казани.

Опыт прошлых финалов показывает, что представители Республики Татарстан регулярно оказывались в числе победителей и призёров НХЛ. Итак, обо всём по порядку. Архангельский «Ледокол» в «Лиге надежды» попал в группу №6. Его соперниками стали «Львы» из Белгорода, «Байкальский айсберг» из Иркутска и «Тимерхан» из Казани.

«Помор» угодил в 8-ю подгруппу группы Б. Архангелогородцы по ходу группового этапа встретятся с командами «Ариада» из Республики Марий Эл, «Карелия» из Петрозаводска и «Торнадо» из Казани. Особо стоит отметить коллектив из столицы Татарстана. В региональном этапе он показал одинаковый результат с «Казанскими драконами», которые уже становились победителями финала НХЛ. Лишь по разнице шайб первыми стали «Драконы», а второе место оказалось у «Торнадо».

Однако поскольку «Казанские драконы» в этом году в Сочи выступят в «Кубке большого шлема» место в «Лиге чемпионов» досталось хоккеистам «Торнадо». Вот такие соперники ждут наших хоккеистов. Кстати, в ходе жеребьёвки произошёл весьма поучительный и одновременно забавный эпизод.

Один из участников жеребьёвки Эдуард Султанаев из команды «Восход СУ-2» из Касимова Рязанской области, вскрыв шар, вытащил бумажку с названием нашей команды «Помор». Однако правильно прочитать это слово он не смог, исказив его до невозможности. На помощь безграмотному хоккеисту пришла ведущая Наталья Кларк. Выслушав от неё правильную версию произношения слова «помор», спортсмен из Рязанской области только и смог произнести: «Придумают же название команды…».

Остаётся назвать сроки проведения финала НХЛ в Сочи. Соревнования в «Лиге чемпионов», «Лиге будущих чемпионов» и «Кубке большого шлема» среди участников за 40 лет и старше пройдут с 4 по 9-е мая. Финал Кубка Крутова за звание абсолютного победителя VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея состоится на площадке Ледового дворца «Большой» утром 10 мая, а вечером там пройдёт Гала-матч. В нём по традиции сразятся «Звёзды российского хоккея» и «Сборная НХЛ-2017». Кстати, в составе сборной на лёд выйдет один из лидеров архангельского «Помора» Андрей Щелоков.

Наконец, с 11 по 16-е мая пройдут матчи в дивизионах «Лига надежды» и «Лига надежды - Малый кубок», «Лига мечты» и «Лига мечты - Малый кубок, а также в женском дивизионе «Амазонки».